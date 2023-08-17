Intense Beauty Jelly
Yaş / Kedi
Yetişkin kediler için tam yem (jöle içinde taneler)
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Sağlıklı deri ve tüyler
Özellikle Omega 3 ve 6 yağ asitleri sayesinde tüy güzelliğini korumaya yardımcı olur.
İdeal kiloyu korur
İdeal kiloyu korumaya yardımcı olur.
Sağlıklı üriner sistem
Üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, balık ve balık türevleri, tahılllar, bitkisel protein ekstratları, bitkisel ve hayvansal yağlar, bitkisel orjinli türevler, mineraller, çeşitli şekerler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 100 IU, E1 (Demir): 7 mg, E2 (İyot): 0,23 mg, E4 (Bakır): 1,8 mg, E5 (Manganez): 2,1 mg, E6 (Çinko): 21 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %10,5 - Yağ: %4 - Ham Kül: %1,5 – Ham lifler: %1 - Nem: %81 - Omega 3 yağ asidi: %0,16 - Omega 6 yağ asitleri: %0,94
|Kedinin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|3 kg
|2 + 1/4 poşet
|22 g + 1 poşet
|4 kg
|2 + 3/4 poşet
|32 g + 1 poşet
|5 kg
|3 + 1/4 poşet
|40 g + 1 poşet
|6 kg
|3 + 3/4 poşet
|48 g + 1 poşet
ÜRÜN AYRINTILARI
Kedilerin deri ve tüylerinin yenilenmesi ve bakımı için çok sayıda spesifik besin öğesi gereklidir. Intense Beauty Jelly, 1 ila 7 yaş arası yetişkin kedilerde deri sağlığı ve tüy güzelliği için doğru besin dengesini içerir. Tüy güzelliğini destekler. İdeal kilonun korunmasını sağlar. Makro Besin Profili (MNP) Bilimi. Üriner sistem sağlığını destekler. %100 Eksiksiz ve Dengeli Beslenme. %100 Memnuniyet Garantisi.