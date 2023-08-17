ÜRÜN AYRINTILARI

Kedinin yiyecekleri içindeki protein düzeyinin düşük olması, kilo kaybı ve kas kütlesi kaybına neden olabilir. Kilo verme sırasında kas kütlesinin desteklenmesi için az yağ içeren bir formül içinde optimal düzeyde yüksek kaliteli protein sağlanması çok önemlidir. Ultra Light Gravy, 1 ila 7 yaş arası fazla kilolu kediler için düşük kalori içerir. Adult Instinctive ile karşılaştırıldığında %17 daha düşük kalori. Kas kütlesini destekler. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilir. Üriner sistem sağlığını destekler.

Daha çok oku