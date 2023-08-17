Ultra Light Gravy

Ultra Light Gravy

Yaş / Kedi

Yetişkin Kediler için tam yem (sos içinde taneler)

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

-%19 düşük kalori

Kedilerin kalori alımını azaltmaya yardımcı olur. L-karnitin içerir.

Kas kütlesi

Yüksek protein içeriği.

Sağlıklı üriner sistem

Üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

Kedinin yiyecekleri içindeki protein düzeyinin düşük olması, kilo kaybı ve kas kütlesi kaybına neden olabilir. Kilo verme sırasında kas kütlesinin desteklenmesi için az yağ içeren bir formül içinde optimal düzeyde yüksek kaliteli protein sağlanması çok önemlidir. Ultra Light Gravy, 1 ila 7 yaş arası fazla kilolu kediler için düşük kalori içerir. Adult Instinctive ile karşılaştırıldığında %17 daha düşük kalori. Kas kütlesini destekler. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilir. Üriner sistem sağlığını destekler.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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