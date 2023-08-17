Ultra Light Gravy
Yaş / Kedi
Yetişkin Kediler için tam yem (sos içinde taneler)
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
Ücretsiz kargo
-%19 düşük kalori
Kedilerin kalori alımını azaltmaya yardımcı olur. L-karnitin içerir.
Kas kütlesi
Yüksek protein içeriği.
Sağlıklı üriner sistem
Üriner sistem sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler, bitkisel orijinli türevler, tahıllar, bitkisel protein ekstratları, mineraller.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3: 170 IU, Demir (3b103): 4 mg, İyot (3b201, 3b202): 0.3 mg, Bakır (3b405, 3b406): 2.2 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 1.4 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 14 mg.ADDITIVES
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %10, Yağ: %2.1, Ham kül: %1.6, Ham lifler: %1.5, Nem: %82.5, L-karnitin: 35.0 mg/kg
|Kedinin kilosu
|Yaş mamayla beslenme
|Karışık beslenme: Kuru Mama + Yaş Mama
|3 kg
|2+3/4 poşet
|1 poşet + 30 g
|4 kg
|3+1/4 poşet
|1 poşet + 41 g
|5 kg
|4 poşet
|1 poşet + 51 g
|6 kg
|4+1/2 poşet
|1 poşet + 61 g
ÜRÜN AYRINTILARI
Kedinin yiyecekleri içindeki protein düzeyinin düşük olması, kilo kaybı ve kas kütlesi kaybına neden olabilir. Kilo verme sırasında kas kütlesinin desteklenmesi için az yağ içeren bir formül içinde optimal düzeyde yüksek kaliteli protein sağlanması çok önemlidir. Ultra Light Gravy, 1 ila 7 yaş arası fazla kilolu kediler için düşük kalori içerir. Adult Instinctive ile karşılaştırıldığında %17 daha düşük kalori. Kas kütlesini destekler. Yetişkin kediler tarafından içgüdüsel olarak tercih edilir. Üriner sistem sağlığını destekler.