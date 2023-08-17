ÜRÜN AYRINTILARI

12 aylığa kadar Bulldog ırkı yavru köpeklere uygun olan Bulldog Puppy, yavru köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Patentli antioksidan (E vitamini dahil) kompleksi sayesinde, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişirken doğal savunma mekanizmalarının desteklenmesine yardımcı olur. Kemik ve eklem sağlığının korunmasına da katkıda bulunur. Dikkatle geliştirilmiş besin dengesi ise, yavru köpeğinizin ideal kilosunun korunmasına yardımcı olur. Yavru köpeğinizin çenesi için özel tasarlanmış mama tanesi, mamasını kavrayıp çiğnemesini kolaylaştırır.

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