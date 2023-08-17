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Bulldog Puppy

Bulldog Puppy

Kuru Köpek Maması

Bulldog ırkı yavru köpekler için köpek maması (tam yem) – 12 aya kadar

Adet 1

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Bağışıklık sistemi desteği

Büyük değişimlerle, keşiflerle ve yeni karşılaşmalarla dolu büyüme dönemi, köpeğinizin yaşamında kritik bir aşamadır. Bu kritik dönem boyunca yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişir. Bulldog Puppy, E vitamini içeren antioksidan kompleksi sayesinde yavru köpeğinizin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Özel tasarlanmış kuru mama tanesi: Brakiosefalik çene

Bulldog ırkı yavru köpeklerin mamayı ağzına almasını kolaylaştırmak ve onu mamayı çiğnemeye yönlendirmek için kuru mama taneleri özel geliştirilmiştir.

Sindirim sistemi sağlığı

Dışkı kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olan, sindirim sistemi sağlığını ve bağırsak florası dengesini destekleyen, yüksek kaliteli ve sindirilebilirlikli protein (*L.I.P.) ve prebiyotikler içeren besin ögesi kombinasyonu içerir. *Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.

Kemik ve eklem sağlığı

Bulldog Puppy, özel uyarlanmış kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde Bulldog ırkı yavru köpeklerin kemik ve eklem sağlığının desteklenmesine ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.

ÜRÜN AYRINTILARI

12 aylığa kadar Bulldog ırkı yavru köpeklere uygun olan Bulldog Puppy, yavru köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. Patentli antioksidan (E vitamini dahil) kompleksi sayesinde, yavru köpeğinizin bağışıklık sistemi kademeli olarak gelişirken doğal savunma mekanizmalarının desteklenmesine yardımcı olur. Kemik ve eklem sağlığının korunmasına da katkıda bulunur. Dikkatle geliştirilmiş besin dengesi ise, yavru köpeğinizin ideal kilosunun korunmasına yardımcı olur. Yavru köpeğinizin çenesi için özel tasarlanmış mama tanesi, mamasını kavrayıp çiğnemesini kolaylaştırır.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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