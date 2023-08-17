Chihuahua ırkı köpekleri güçlü karakterleri ve minik bedenleri iyi bilinir. Chihuahua Adult hedefe yönelik besinlerle optimal sağlığa destek olurken, özel tasarlanmış mama tanesi lezzeti arttırır ve çiğnemeye teşvik ederek ağız sağlığını destekler. 8 aylıktan büyük safkan Chihuahua ırkı köpekler için özel olarak tasarlanmıştır. Özel tasarımlı mama tanesi diş fırçası etkisi gösterir ve ağız sağlığını desteklerli. Zor beğenen köpeklerin iştahını açar. Dışkıyı ve hoş olmayan dışkı kokularını azaltır. Deri ve tüy sağlığını destekler.