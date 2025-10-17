Maxi Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması
Kuru Köpek Maması
Büyük ırk (26-44 kg arası) yetişkin köpekler için mama (tam yem) - 15 aylıktan 5 yaşına kadar
Neden Abone Olmalıyım?
Aboneliğinizi, hesabınızdan kolayca yönetin.
Gönderim sıklığını, ya da bir sonraki gönderim tarihini değiştirin.
Ürünü, paket boyutunu ya da adedi dilediğiniz zaman değiştirin.
Dilediğiniz zaman, hiçbir ücret ödemeden, tek tıkla iptal edebilirsiniz.
Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
Her 6 siparişin 1'i bizden
Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti
Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Maxi Adult, büyük köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve onları yetişkinlik yılları boyunca desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin öğesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu diyet, ağırlığı 26 ila 44 kg arasında olan ve 15 aylıktan büyük büyük köpekler içindir. Daha uzun sindirim geçiş süreleri olan daha büyük köpekler, daha küçük ırklara kıyasla sindirim hassasiyetlerine daha duyarlıdır. Bu kuru mama, sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olmak için yüksek oranda sindirilebilir proteinler ve dengeli bir lif kaynağı içerir. Daha büyük köpekler vücut ağırlıklarının çoğunu eklemlerine verirler. Bu formül, sağlıklı kemik ve eklemlerin desteklenmesine yardımcı olmak için mineral ve besin maddelerinin bir kombinasyonu ile özel olarak hazırlanmıştır. Genel sağlığı desteklemek amacıyla maksimum emilim için vitaminler ve yüksek kaliteli besinlerin bir karışımı ile hazırlanmıştır. Mamanın benzersiz boyutu ve şekli, köpeğinizin kendine özgü çene yapısına uyacak şekilde uyarlandığı anlamına gelir ve onu, mamasını düzgün bir şekilde çiğnemeye teşvik etmeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Maxi Adult ayrıca yaş mama formülünde de mevcuttur: Soslu Parçalar. Yaş ve kuru mamayı karıştırmak köpeğinizin beslenmesine çeşitlilik katarak yemek zamanlarını daha ilginç ve ilgi çekici hale getirir.
FAYDALARI
SİNDİRİM SAĞLIĞI
Yüksek sindirilebilirlikli proteinler ve dengeli lif kaynağıyla ssindirim sistemi sağlığının desteklenmesine yardımcı olur.
KEMİK VE EKLEM DESTEĞİ
Mineraller ve besin öğelerinin birleşimi yoluyla büyük köpeklerin sağlıklı kemiklerini ve eklemlerini desteklemeye yardımcı olur.
OPTİMUM SAĞLIK DESTEĞİ
Maksimum emilim için yyüksek sindirilebilirlikli besin öğeleri içerir.