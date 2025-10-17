Maxi Adult Yetişkin Köpek Kuru Maması

ROYAL CANIN® Maxi Adult, büyük köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve onları yetişkinlik yılları boyunca desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin öğesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu diyet, ağırlığı 26 ila 44 kg arasında olan ve 15 aylıktan büyük büyük köpekler içindir. Daha uzun sindirim geçiş süreleri olan daha büyük köpekler, daha küçük ırklara kıyasla sindirim hassasiyetlerine daha duyarlıdır. Bu kuru mama, sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olmak için yüksek oranda sindirilebilir proteinler ve dengeli bir lif kaynağı içerir. Daha büyük köpekler vücut ağırlıklarının çoğunu eklemlerine verirler. Bu formül, sağlıklı kemik ve eklemlerin desteklenmesine yardımcı olmak için mineral ve besin maddelerinin bir kombinasyonu ile özel olarak hazırlanmıştır. Genel sağlığı desteklemek amacıyla maksimum emilim için vitaminler ve yüksek kaliteli besinlerin bir karışımı ile hazırlanmıştır. Mamanın benzersiz boyutu ve şekli, köpeğinizin kendine özgü çene yapısına uyacak şekilde uyarlandığı anlamına gelir ve onu, mamasını düzgün bir şekilde çiğnemeye teşvik etmeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Maxi Adult ayrıca yaş mama formülünde de mevcuttur: Soslu Parçalar. Yaş ve kuru mamayı karıştırmak köpeğinizin beslenmesine çeşitlilik katarak yemek zamanlarını daha ilginç ve ilgi çekici hale getirir.