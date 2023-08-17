ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Medium Adult, orta boy köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak ve onları yetişkinlik yılları boyunca desteklemek için özel olarak tasarlanmış, besin öğesi açısından eksiksiz ve dengeli bir formüldür. Bu diyet, ağırlığı 11 ila 25 kg arasında olan ve 12 aylıktan büyük orta boy köpekler içindir. Orta boy köpekler, uygun kas gelişimi için tutarlı egzersize güvenirler. Bu formül, özel, yüksek kaliteli protein içeriğiyle kas kütlesinin korunmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Enerjik yaşam tarzları, orta büyüklükteki köpekleri, bağışıklık sistemlerini zayıflatabilecek çevresel unsurlara maruz bırakır. Bu kuru mama, doğal savunmalarını desteklemeye yardımcı olmak için prebiyotiklerin yanı sıra C ve E vitaminleri de dahil olmak üzere bir vitamin karışımı içerir. Orta boy yetişkin köpeklerin genel sağlıklarını desteklemek için belirli besinlere ihtiyaçları vardır. Sindirilebilirliği yüksek besin öğelerinin dengeli bir karışımını içeren bu kuru mama, köpeğinizin sağlıklı ve hayat dolu kalmasına yardımcı olarak maksimum emilimi desteklemeye yardımcı olur. Kuru mamamızın şeklini ve boyutunu orta boy köpeğinizin benzersiz çenesine ve yeme davranışlarına uyacak şekilde uyarladık ve köpeğinizin yemeğini iyice çiğnemesini teşvik etmeye yardımcı olduk. ROYAL CANIN® Medium Adult ayrıca yaş mama formülünde de mevcuttur: Soslu Parçalar. Yaş ve kuru mamayı karıştırmak köpeğinizin beslenmesine çeşitlilik katarak yemek zamanlarını daha ilginç ve ilgi çekici hale getirir.

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