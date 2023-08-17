ÜRÜN AYRINTILARI

Akıllı, dikkatli, uyumlu ve aktif bir arkadaş olan Poodle ırkı, zarafet ve gururu yansıtan, uzun kulaklı ve kıvırcık tüylü bir köpek cinsidir. 10 aylığa kadar Poodle ırkı köpeklere uygun olan ROYAL CANIN® Loaf ( Katı kıvamda ezme) Poodle yaş mama , yetişkin köpeğinizin tüm besin ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak formüle edilmiştir. ROYAL CANIN® Loaf ( Katı kıvamda ezme) Poodle yaş mama, Poodle ırkı köpeğinizin kas tonusunun korunmasına ve fiziksel sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde tasarlanmıştır. İçerdiği ideal besinler sayesinde ROYAL CANIN® Loaf ( Katı kıvamda ezme) Poodle yaş Poodle ırkı köpeğinizin cilt sağlığını destekleyerek o güzel kıvırcık tüylerinin korunmasına yardımcı olur. ROYAL CANIN® Loaf ( Katı kıvamda ezme) Poodle yaş mama mamanın yenilebilirliğini kolaylaştırmak ve en aceleci Poodle ırkı köpeklerin bile iştahının açılmasına yardımcı olmak için özel olarak uyarlanmış bir kıvama sahiptir. Her köpeğin bireysel tercihlerine yanıt verebilmek amacıyla, ROYAL CANIN® Poodle ırk maması çıtır ve lezzetli bir kuru mama biçiminde de sunulmaktadır. Karışık beslenme uygulamayı düşünüyorsanız, köpeğinizin ideal oranda ıslak ve kuru mama almasını sağlamak için beslenme yönergelerimizi inceleyin.

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