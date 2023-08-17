CLUB aboneliğine özel %10 indirim! İlk siparişte hediye yaş mama! Veteriner hekimden beslenme danışmanlığı!

Keşfedin!
Maxi Puppy Gravy

Maxi Puppy Gravy

Yaş Köpek Maması

Köpekler için tam yem – Büyük ırk köpek yavruları için (yetişkin ağırlığı 26-44kg) – 15 aylığa kadar

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

Ücretsiz kargo

Süt dişleri için yumuşak doku

Büyüme dönemindeki büyük ırk yavru köpekler için mükemmel tane boyutu, doku ve tat.

Güçlü bağışıklık sistemi

İçeriğindeki E ve C vitaminlerini içeren bilimsel olarak kanıtlanmış bir kompleksin eklenmesiyle yavru köpeğinizin sağlıklı bağışıklık sisteminin gelişimini destekler.

Beyin gelişimi

Yavru köpeğin beyin gelişimini desteklediği ve erken dönem yavru köpek eğitimi sırasında öğrenmeyi teşvik ettiği bilimsel olarak kanıtlanmış bir omega-3 yağ asidi (DHA) ile zenginleştirilmiştir.

Mikrobiyom desteği

Sindirim sağlığı için bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı dengesini sağlamaya yardımcı olan prebiyotikler (MOS) ve yüksek sindirilebilirlikli proteinlerin kombinasyonunu içerir.

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy, büyük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, yetişkin ağırlığı 26-44 kg'a ulaşması gereken 2 ila 15 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel mama, büyük ırk, büyüme dönemindeki yavru köpekler için mükemmel boyut, doku ve tada sahip olarak tasarlanmış iştah açıcı sos içinde taneler içerir. Bu formül, yavru köpeklerin bağışıklık sistemi hala gelişirken doğal savunma mekanizmasını desteklemeye yardımcı olan C ve E Vitamini gibi besin öğeleri içerir. Formül ayrıca yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış Omega-3 yağ asitleri (DHA gibi) ile zenginleştirilmiştir. Yararlı prebiyotikler ve yüksek sindirilebilirlikli proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy ayrıca iyi bir sindirim için bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye de yardımcı olur. ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy yavru köpeğinize olumlu bir duyusal deneyim sunar, sağlıklı sıvı alımını destekler ve ROYAL CANIN® Maxi Puppy kuru mama ile karışık beslenme için mükemmeldir. Yavru köpeğiniz 15 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak uyarlanmış bir beslenme şekline ihtiyaç duyacaktır. Bu aşamada, kuru mama veya sos içinde taneler halinde sunulan ROYAL CANIN® Maxi Adult'a geçebilirsiniz.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?