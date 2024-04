Maxi Puppy Gravy

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy, büyük ırk yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, yetişkin ağırlığı 26-44 kg'a ulaşması gereken 2 ila 15 aylık yavru köpekler için uygundur. Bu özel mama, büyük ırk, büyüme dönemindeki yavru köpekler için mükemmel boyut, doku ve tada sahip olarak tasarlanmış iştah açıcı sos içinde taneler içerir. Bu formül, yavru köpeklerin bağışıklık sistemi hala gelişirken doğal savunma mekanizmasını desteklemeye yardımcı olan C ve E Vitamini gibi besin öğeleri içerir. Formül ayrıca yavru köpeklerde sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış Omega-3 yağ asitleri (DHA gibi) ile zenginleştirilmiştir. Yararlı prebiyotikler ve yüksek sindirilebilirlikli proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy ayrıca iyi bir sindirim için bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye de yardımcı olur. ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy yavru köpeğinize olumlu bir duyusal deneyim sunar, sağlıklı sıvı alımını destekler ve ROYAL CANIN® Maxi Puppy kuru mama ile karışık beslenme için mükemmeldir. Yavru köpeğiniz 15 aylık olduğunda, yetişkin bir köpek olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak uyarlanmış bir beslenme şekline ihtiyaç duyacaktır. Bu aşamada, kuru mama veya sos içinde taneler halinde sunulan ROYAL CANIN® Maxi Adult'a geçebilirsiniz.

