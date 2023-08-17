Gastrointestinal Puppy
Kuru / Köpek
Köpekler için komple diyetetik tam yem – Özellikle yavru köpekler için - (Özel Amaçlı Yem)
Mevcut boylar
2.5kg
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Sağlıklı sindirim sistemini ve bağırsak geçişini destelemek için prebiyotikler ve dengeli lif içeriğine sahip yüksek sindirilebilirlikli formül.
OPTİMAL BÜYÜME
Büyüme dönemindeki yavru köpeğin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere dengelenmiş seviyelerde besin ögeleri içeren (protein ve kalsiyum dahil) formül.
SU ALIMI KOLAYLIĞI
Düşük iştaha sahip yavru köpeklerde iştahı tatmin etmek ve sütten katı gıdaya geçiş döneminine yardımcı olmak için ıslatılarak yumuşatılabilen özel mama taneleri.
KOMPOZİSYON: Pirinç*, kurutulmuş kümes hayvanları proteini*, hayvansal yağlar*, mısır*, kurutulmuş domuz eti proteini*, buğday gluten*, pancar küspesi, hidrolize hayvansal proteinler*, mineraller, yumurta tozu*, soya yağı*, balık yağı*, maya ürünleri, fsilyum kabuğu ve tohumları (musilaj maddelerin kaynağı), frukto-oligo-sakkaritler (%0.5), hidrolize maya (manno-oligo-sakkaritler kaynağı (%0.2) ve beta-glukanlar), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı). *Yüksek oranda sindirilebilir içerikler.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A (3a672a): 17000 IU, Vitamin D3 (3a671): 1100 IU, Demir (3b103): 52 mg, İyot (3b201, 3b202): 5.2 mg, Bakır (3b405, 3b406): 15 mg, Manganez (3b502, 3b504): 67 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812): 0.1 mg. Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g. Koruyucular – Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %29.0, Yağ: %22.0, Ham Kül: %7.9, Ham lifler: %1.3, Kalsiyum: %1.28, Sodyum: %0.4, Potasyum: %0.8, Omega 6 yağ asitleri: %4.1, Omega 3 yağ asitleri: %0.9.
|Yetişkin
|kilosu
|2 kg
|5 kg
|10 kg
|Yavru Kedi Yaşı (ay)
|gram
|kap
|gram
|kap
|gram
|kap
|1-2
|39 - 47
|3/8
|65-90
|5/8 - 7/8
|91 - 141
|7/8 - 1+2/8
|3-4
|52 - 54
|4/8
|101 - 106
|7/8 - 1
|166 - 176
|1+4/8 - 1+5/8
|5-6
|53 - 46
|4/8 - 3/8
|106 - 96
|1 - 7/8
|179 - 178
|1+5/8
|7-8
|39 - 38
|3/8
|87 - 77
|6/8
|161 - 144
|1+4/8 - 1+2/8
|9-10
|38
|3/8
|76 - 75
|6/8 - 5/8
|129 - 128
|1+1/8
|11-12
|126
|1+1/8
|20 kg
|30 kg
|40 kg
|1-2
|129 - 226
|1+1/8 - 2
|143 - 248
|1+2/8 - 2+2/8
|156 - 270
|1+3/8 - 2+4/8
|3-4
|273 - 293
|2+4/8 - 2+5/8
|311 - 339
|2+7/8 - 3+1/8
|350 - 385
|3+1/8 - 3+4/8
|5-6
|301
|2+6/8
|374 - 407
|3+3/8 - 3+6/8
|448 - 505
|4 - 4+5/8
|7-8
|280 - 261
|2+4/8 - 2+3/8
|408 - 380
|3+6/8 - 3+4/8
|506 - 475
|4+5/8 - 4+2/8
|9-10
|238 - 217
|2+1/8 - 2
|354 - 322
|3+2/8 - 2+7/8
|445 - 414
|4 - 3+6/8
|11-12
|214 - 213
|2 - 1+7/8
|292 - 290
|2+5/8
|389 - 364
|3+4/8 - 3+2/8
|Anne
|kilosu (kg)
|Gebelik(Hafta)
|2 kg
|5 kg
|10 kg
|1 à 5
|44
|3/8
|87
|6/8
|146
|1+3/8
|6-7
|48 - 53
|3/8 - 4/8
|96 - 104
|7/8 - 1
|161 - 176
|1+4/8 - 1+5/8
|8-9
|57 - 61
|4/8
|113 - 122
|1 - 1+1/8
|190 - 205
|1+6/8 - 1+7/8
|20 kg
|30 kg
|40 KG
|1 à 5
|246
|2+2/8
|334
|3
|414
|3+6/8
|6-7
|271 - 295
|2+4/8 - 2+5/8
|367 - 400
|3+3/8 - 3+5/8
|455 - 497
|4+1/8 - 4+4/8
|8-9
|320 - 345
|2+7/8 - 3+1/8
|434 - 467
|3+7/8 - 4+2/8
|538 - 579
|4+7/8 - 5+2/8
|Laktasyon
|serbest