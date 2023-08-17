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Recovery Liquid (Kedi ve Köpek)

Recovery Liquid (Kedi ve Köpek)

Sıvı / Köpek

Yetişkin kedi ve köpekler için tam ve dengeli beslenme sunan diyet mama

Mevcut boylar

3 x 200ml

MÜSAİTLİK

Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.

UYARLANMIŞ ENERJİ

Günlük enerji ihtiyacını daha az miktarda beslenme ile sağlayan yüksek enerji oranı.

TÜPLE KOLAY BESLEME

Tüple veya şırınga ile beslenmeyi kolaylaştıran özel yapı.

YÜKSEK PROTEİN

Hastanede kalış ve işileşme süresinde kas kütlesinin korunmasına yardımcı olan yüksek protein düzeyi.

EKSİKSİZ BESLENME

Enteral besleme yardımına gerek duyan kediler ve köpeklerde beslenmenin sağlanması ve nekahet dönemini desteklemeye yönelik eksiksiz ve dengeli sıvı besin.

ANTIOKSIDAN COMPLEX

Sinerjik antioksidan kompleksi (yüksek düzeyde E Vitamini, C Vitamini, taurin ve lütein içerir) serbest radikallerin nötralize edilmesini sağlar.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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