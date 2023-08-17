Recovery Liquid (Kedi ve Köpek)
Sıvı / Köpek
Yetişkin kedi ve köpekler için tam ve dengeli beslenme sunan diyet mama
Mevcut boylar
3 x 200ml
MÜSAİTLİK
Bu ürün veterinerlere özel bir formüldür. Evcil hayvanınız için doğru ürün olup olmadığını öğrenmek için veteriner hekiminize danışın.
UYARLANMIŞ ENERJİ
Günlük enerji ihtiyacını daha az miktarda beslenme ile sağlayan yüksek enerji oranı.
TÜPLE KOLAY BESLEME
Tüple veya şırınga ile beslenmeyi kolaylaştıran özel yapı.
YÜKSEK PROTEİN
Hastanede kalış ve işileşme süresinde kas kütlesinin korunmasına yardımcı olan yüksek protein düzeyi.
EKSİKSİZ BESLENME
Enteral besleme yardımına gerek duyan kediler ve köpeklerde beslenmenin sağlanması ve nekahet dönemini desteklemeye yönelik eksiksiz ve dengeli sıvı besin.
ANTIOKSIDAN COMPLEX
Sinerjik antioksidan kompleksi (yüksek düzeyde E Vitamini, C Vitamini, taurin ve lütein içerir) serbest radikallerin nötralize edilmesini sağlar.
|Köpeğin ağırlığı (kg)
|Sıvı (ml/gün)
|Köpeğin ağırlığı (kg)
|Sıvı (ml/gün)
|2
|115
|18
|590
|3
|155
|20
|635
|4
|190
|25
|755
|5
|225
|30
|865
|6
|260
|35
|970
|7
|290
|40
|1070
|8
|320
|45
|1170
|9
|350
|50
|1265
|10
|380
|55
|1360
|12
|435
|60
|1450
|14
|485
|70
|1630
|16
|540
|80
|1800