Abone Olun, Hayatınızı Kolaylaştırın ve Tasarruf Edin

Abonelik siparişlerinizde %10 İNDİRİM, ilk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA ve ÜCRETSİZ TESLİMAT'ın keyfini çıkarın!
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Hangi Ürünü Kullanacağınızı Biliyor musunuz?
Club Aboneliği Nedir?
Kısaca; club üyelerine özel her siparişiniz %10 indirimli gerçekleşir, kartınızı kaydettikten sonra sizin belirleyeceğiniz sıklıkta otomatik sipariş oluşur,
ilk siparişinize özel yaş mama hediyesiyle birlikte size ulaşır. Abonelik devam ettiği sürece 5. siparişinizin tamamı (ilk 4 siparişinizin aynısı) hediye olarak gönderilecektir.
Kargo ücreti yoktur.
Abonelik ücreti yoktur, dilediğiniz zaman aboneliği ücretsiz olarak durdurabilirsiniz. Hiçbir zaman sizden ek ücret talep edilmeyecektir.
Bu temel özelliklerin yanı sıra; beslenme danışmanlığının yanı sıra Veteriner hekimimiz tarafından belirli aralıklarla aranırsınız ve her evcil hayvanın genel durumu farklı olduğu için evcil hayvanınıza özel sorular sorabilirsiniz.
Tasarruf edin
- Ücretsiz abonelik
- Her siparişinizde %10 indirim
- Ücretsiz kargo
- 5. siparişiniz bizden hediye
- İlk siparişinizde hediye yaş mama
Hayatınızı kolaylaştırın
- Taahhüt yok
- Teslimat tarihlerini kolayca güncelleyin
- Otomatik teslimat
Nasıl çalışır?
Evcil hayvanınız için en uygun mamayı bulun
<b><p><b> Aboneliği seçin</b></p></b>
Abonelik için avantajlı fiyatı ve teslimat sıklığını seçin
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Sık Sorulan Sorular
Abonelik başlatmak için favori ürünlerinizi sepete ekleyin, sipariş sırasında Club Aboneliği seçin ve teslimat sıklığınızı belirleyin.
Kayıt olduktan sonra aboneliğinizi onaylayan bir e-posta alacaksınız. Bu e-posta, gelecekteki siparişlerinizi, otomatik olarak teslim edilen ürünlerinizi ve hesap bilgilerinizi yönetebileceğiniz hesabınızın "Aboneliğim" bölümüne erişmeniz için bir bağlantı içerecektir. Hesabınızın bu alanında aboneliğinizi duraklatmayı da seçebilirsiniz.
Siparişlerinizi seçtiğiniz sıklığa göre otomatik olarak oluşturacağız ve siparişin kargoya verildiği güne kadar tarafınıza fatura kesilmeyecektir. Her abonelik siparişinden 10 gün önce size bir hatırlatma e-postası göndereceğiz.
Ayrıca aboneliğinizle ilgili diğer önemli bilgilere ilişkin e-posta bildirimleri de alacaksınız. Örneğin, ürününüz satıştan kalkmışsa veya stokta yoksa, bir sipariş başarıyla verildiyse veya aboneliğinizi iptal ettiyseniz.