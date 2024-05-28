CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

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Abonelik siparişlerinizde %10 İNDİRİM, ilk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA ve ÜCRETSİZ TESLİMAT'ın keyfini çıkarın! 

Abone Olun, Hayatınızı Kolaylaştırın ve Tasarruf Edin

Ücretsiz abone olun
Kitten & Puppy eating in a Royal Canin bowl

Hangi Ürünü Kullanacağınızı Biliyor musunuz?

O halde abone olmak çok daha hızlı ve kolay, online mağazamızdan dilediğiniz ürünü seçtikten sonra sepet adımında club aboneliği siparişi vermeniz ve teslimat sıklığını seçmeniz yeterli. Sizin yerinize otomatik sipariş vereceğimiz için kart bilgilerini de güvenli bir şekilde kaydediyoruz.
Hemen keşfedin

Club Aboneliği Nedir?

Kısaca; club üyelerine özel her siparişiniz %10 indirimli gerçekleşir, kartınızı kaydettikten sonra sizin belirleyeceğiniz sıklıkta otomatik sipariş oluşur, ilk siparişinize özel yaş mama hediyesiyle birlikte size ulaşır. Abonelik devam ettiği sürece 5. siparişinizin tamamı (ilk 4 siparişinizin aynısı) hediye olarak gönderilecektir.
Kargo ücreti yoktur.
 Abonelik ücreti yoktur, dilediğiniz zaman aboneliği ücretsiz olarak durdurabilirsiniz. Hiçbir zaman sizden ek ücret talep edilmeyecektir. 
Bu temel özelliklerin yanı sıra; beslenme danışmanlığının yanı sıra Veteriner hekimimiz tarafından belirli aralıklarla aranırsınız ve her evcil hayvanın genel durumu farklı olduğu için evcil hayvanınıza özel sorular sorabilirsiniz.


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Tasarruf edin

- Ücretsiz abonelik

- Her siparişinizde %10 indirim

- Ücretsiz kargo

- 5. siparişiniz bizden hediye

- İlk siparişinizde hediye yaş mama

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Hayatınızı kolaylaştırın

- Taahhüt yok

- Teslimat tarihlerini kolayca güncelleyin

- Otomatik teslimat

Nasıl çalışır?

Subscription step 1

Evcil hayvanınız için en uygun mamayı bulun

Evcil hayvanınızın eşsiz ihtiyaçlarına göre bir mama önerebiliriz veya istediğiniz mamayı kendiniz seçebilirsiniz
Subscription step 2

<b><p><b>  Aboneliği seçin</b></p></b>

Abonelik için avantajlı fiyatı ve teslimat sıklığını seçin

Subscription step 3

<b><p><b>Sizin planınız, sizin tercihiniz</b></p></b>

Evcil hayvanınızın ihtiyaçları mı değişti? Tatile mi gidiyorsunuz? Sorun değil, planınızı istediğiniz zaman ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz

Evcil hayvanınız için yüksek kaliteli ürünlere abone olmaya hazır mısınız?

Evcil hayvanınız için en uygun mamayı bulmanıza yardımcı olacağız
Veya siz bir ürün seçimi yapabilirsiniz

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