Abone Olun, Hayatınızı Kolaylaştırın ve Tasarruf Edin

Abonelik başlatmak için favori ürünlerinizi sepete ekleyin, sipariş sırasında Club Aboneliği seçin ve teslimat sıklığınızı belirleyin.

Kayıt olduktan sonra aboneliğinizi onaylayan bir e-posta alacaksınız. Bu e-posta, gelecekteki siparişlerinizi, otomatik olarak teslim edilen ürünlerinizi ve hesap bilgilerinizi yönetebileceğiniz hesabınızın "Aboneliğim" bölümüne erişmeniz için bir bağlantı içerecektir. Hesabınızın bu alanında aboneliğinizi duraklatmayı da seçebilirsiniz.

Siparişlerinizi seçtiğiniz sıklığa göre otomatik olarak oluşturacağız ve siparişin kargoya verildiği güne kadar tarafınıza fatura kesilmeyecektir. Her abonelik siparişinden 10 gün önce size bir hatırlatma e-postası göndereceğiz.

Ayrıca aboneliğinizle ilgili diğer önemli bilgilere ilişkin e-posta bildirimleri de alacaksınız. Örneğin, ürününüz satıştan kalkmışsa veya stokta yoksa, bir sipariş başarıyla verildiyse veya aboneliğinizi iptal ettiyseniz.

