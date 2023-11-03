Kediler genellikle günün büyük bölümünü kendilerini yalayarak geçirdiklerinden, büyük miktarlarda tüy yutarlar. Yuttukları bu tüyler, sindirim yolunda sıkışıp tüy yumakları oluşmasına neden olur. Bunlar daha sonra dışkı yoluyla atılır veya kusma ile geri çıkartılır. Kedilerde tüy yumağı oluşumunu azaltmak için özel olarak formüle edilmiş olan ROYAL CANIN® Hairball Care, sağlıklı bağırsak geçişini destekler, yutulan tüylerin midede birikip kusma ile geri çıkartılmak yerine dışkı yoluyla atılmasını mümkün kılar. ROYAL CANIN® Hairball Care'in, 14 günlük kullanımdan sonra bir kedinin vücudundan iki kat fazlalık tüyü giderdiği kanıtlanmıştır.

Sağlıklı bir bağırsak geçişini doğal olarak uyarmak için, fsilyum (yapışkan sıvı bakımında zengin) ve çözünmeyen lifler de dahil olmak üzere özel bir diyet lifleri karışımından oluşur.

Sağlıklı bir besin seviyesinin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için yüksek protein içeriğine (%34) ve yüksek yağ içeriğine (%15) sahip hassas bir besin kombinasyonu içerir.

Düzenli kullanımında günlük olarak yutulan tüyler midede birikip kusma ile geri çıkartılmak yerine dışkı yoluyla atılabilir.