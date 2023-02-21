HS33 亮毛護膚成貓專用乾糧

HS33 亮毛護膚成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg, 4kg 1歲以上成貓適用

現有包裝

2kg

4kg

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由內到外養護健康皮膚、亮澤毛髮

皇家研發中心數據證實，超過90%貓飼主在連續餵食本配方3週後，觀察到膚況良好且毛髮亮澤。

皮膚屏障

量身訂製複合營養配方，有助維持皮膚屏障。

優質蛋白質

優質蛋白質與胺基酸，幫助滋養皮膚、保持健康亮澤的毛髮。

健康亮麗的皮膚與毛髮

Omega 6 及 Omega 3 ，有助皮膚毛髮健康。

產品詳情

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