WK32 貓 熟齡均衡配方（7歲以上）

WK32 貓 熟齡均衡配方（7歲以上）

貓乾糧

提供1.5公斤、3.5公斤裝 富含抗氧化物和適當的磷含量，有助於保護細胞和組織，包括腎臟。

現有包裝

1.5kg

3.5kg

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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活力複合物

年齡可能會影響貓的某些重要系統，包括腎臟功能。此配方包括一系列有助於維持活力的營養素

高纖維素

精選的纖維素可增進飽足感

抗氧化複合物

富含抗氧化物，可幫助中和自由基，並保護組織和細胞

產品詳情

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