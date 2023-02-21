WK32 貓 熟齡均衡配方（7歲以上）
貓乾糧
提供1.5公斤、3.5公斤裝 富含抗氧化物和適當的磷含量，有助於保護細胞和組織，包括腎臟。
現有包裝
1.5kg
3.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
活力複合物
年齡可能會影響貓的某些重要系統，包括腎臟功能。此配方包括一系列有助於維持活力的營養素
高纖維素
精選的纖維素可增進飽足感
抗氧化複合物
富含抗氧化物，可幫助中和自由基，並保護組織和細胞
玉米、小麥麩質**、脫水禽肉蛋白、植物纖維、米、玉米麩質、水解動物蛋白、小麥、礦物質、菊苣漿、動物脂肪、魚油、大豆油、乾番茄漿(茄紅素來源)(0.78%)、洋車前子穀與籽(0.5%)、果寡糖、水解酵母菌(甘露寡糖的來源)、發酵的葡萄糖胺、金盞花、水解軟骨(軟骨素來源)。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
營養添加劑：維生素A：25500 IU、維生素D3：845 IU、鐵(3b103)：34毫克、碘(3b201， 3b202)：3.4毫克、銅(3b405，3b406)：10毫克、鎂(3b502，3b504)：44毫克、鋅(3b603 ，3b605，3b606)：134毫克、硒(3b801，3b811， 3b812)：0.05毫克 保存劑 抗氧化劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。 本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境
蛋白質：34%、脂肪：10%、灰分：7.5%、粗纖維：7.9%、鈉：0.7%