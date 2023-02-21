MA 中型成犬專用乾糧

MA 中型成犬專用乾糧

犬乾糧

供應包裝 4kg、10kg、15kg。犬齡1歲以上，體重11-25公斤。

現有包裝

4 kg

10 kg

15 kg

什麼才是正確的餵食量？
實體銷售據點
產品詳情

顆粒大小合宜：適合鼓勵咀嚼。

產品特色

支持肌肉量

合宜的優質蛋白質含量，有助維持肌肉量。

維護免疫力

維生素 C、E 和益生元，有助維護犬的自身免疫力。

充分健康支持

含綜合維生素和高消化率的營養素，有助於最佳吸收。

營養資訊