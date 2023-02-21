MA 中型成犬專用乾糧

產品詳情
顆粒大小合宜：適合鼓勵咀嚼。
產品特色
支持肌肉量
合宜的優質蛋白質含量，有助維持肌肉量。
維護免疫力
維生素 C、E 和益生元，有助維護犬的自身免疫力。
充分健康支持
含綜合維生素和高消化率的營養素，有助於最佳吸收。
營養資訊
成分：脫水禽肉蛋白、小麥麵粉、玉米、小麥、玉米粉、動物脂肪（家禽）、水解動物蛋白（家禽、魚肉）、大麥、礦物質、甜菜漿、小麥麩質*、大豆油、酵母產品、維生素、魚油、酵母（甘露寡糖來源）、裂殖壺藻油、胺基酸。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質。
添加劑（每千克）：營養添加劑：維 生 素 A 14300 IU、維生素 D3 900 IU、維生素 C 110mg、維生素 E 500mg、鐵 28mg、碘 2.8mg、銅 9mg、錳 37mg、鋅 130mg、硒 0.07mg ; 保存劑 ; 抗氧化物。
營養成分分析：水分 9.5%、蛋白質 25 %、脂肪 14 %、纖維素 1.4 %、灰分 5.9%。
|體重 ( 公斤 )
|狗狗活動量
輕度
|狗狗活動量
中度
|狗狗活動量
重度
|11
|150 g
|173 g
|197 g
|14
|179 g
|208 g
|236 g
|16
|198 g
|230 g
|261 g
|20
|234 g
|271 g
|309 g
|25
|277 g
|321 g
|365 g