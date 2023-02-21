MXP 大型幼犬專用乾糧

成分

成分：脫水禽肉蛋白、小麥麩質*、米、玉米粉、動物脂肪、礦物質、玉米、小麥麵粉、水解動物蛋白（家禽）、玉米麩質、甜菜漿、蔬菜纖維、大豆油、魚油、洋車前子及殼、果寡糖、水解酵母（甘露寡糖及β-葡聚糖來源）（0. 30%）、裂殖壺藻油（DHA來源）、金盞花、發酵來源之葡萄糖胺、絲蘭汁、水解軟骨（軟骨素來源）。添加劑（每千克） ： 營養添加劑 ： 維生素A 15500 國際單位、維生素D3 1000國際單位、E1（鐵）41mg、E2（碘）4.1mg、E4（銅）13mg、E5（錳）53mg、E6（鋅）142mg、E8（硒）0.07mg ； 技術性添加劑 ： 沸石粉10g ； 保存劑 ； 抗氧化物 。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：水分 9.5%、蛋白質 30%、脂肪 16%、粗纖維 2.5%、灰分 7.9%、NFE 34.1%。