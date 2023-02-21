MP 中型幼犬專用乾糧

成分

成分：脫水禽肉蛋白、動物脂肪、小麥麩質*、玉米、甜菜漿、小麥麵粉、玉米麩質、米、小麥、水解動物蛋白（家禽）、礦物質、玉米粉、大豆油、酵母產品、魚油、果寡糖、水解酵母（甘露寡糖及β-葡聚糖來源）（0.30%）、裂殖壺藻油（DHA來源）、金盞花、絲蘭汁。添加劑（每千克） ： 營養添加劑 ： 維生素A 1 5500國際單位、維生素D3 1000國際單位、E1（鐵）37mg、E2（碘）3.7mg、E4 （銅）11mg、E5（錳）48mg、E6（鋅）135mg、E8（硒）0.06mg ； 技術性添加劑 ： 沸石粉10g ； 保存劑； 抗氧化物。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：水分 8.0%、蛋白質 32%、脂肪 20.4%、粗纖維 1.6%、灰分 8.1%、NFE 30.3%。