LSD22 犬 腸胃道低脂小型犬配方乾糧

LSD22 犬 腸胃道低脂小型犬配方乾糧

犬乾糧

提供1.5公斤、3公斤裝 餵食的持續時間取決於症狀的嚴重程度。少量多餐有助於維護消化機能。

現有包裝

1.5kg

3kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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營養好消化

高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動盒消化道健康。

低脂肪

低脂肪，幫助急性胰臟炎的消化健康及需要限制脂肪的犬。

均衡纖維

添加均衡的纖維含量，即使降低脂肪量也能提供需要的熱量。

產品詳情

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