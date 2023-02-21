犬 ICU 腸胃道高能量配方
犬液態配方
每瓶200毫升 建議將每日攝取量分成少量多餐給予方式。
現有包裝
3 x 200ml
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
營養好消化
高度易消化的配方(包括水解蛋 白)，可支持消化道的健康。
適當的熱量
高熱量密度(1.5 KCAL/ML)，可在減少餵食量的 情況下提供日常熱量需求。
完全營養
液態好吸收，幫助補充營養。
抗氧化複合物
內含協同抗氧化劑複合物(包括 高含量的Vit E，Vit C，牛磺酸， 葉黃素和β-胡蘿蔔素)有助於中和自由基。
容易以管餵食
具有適當粘稠度的液體配方，方便各種尺寸的餵食管使用。
成分: 牛奶和牛奶衍生物、穀類、油和脂肪、植物性蛋白質萃取物、礦物質、植物來源衍生 物。高度易消化成分：低乳糖乳、酪蛋白、大豆蛋白質濃縮物、麥芽糊精。
|犬的體重 (kg)
|劑量(毫升/天)
|犬的體重 (kg)
|劑量(毫升/天)
|2
|80
|18
|415
|3
|110
|20
|450
|4
|135
|25
|530
|5
|160
|30
|610
|6
|180
|35
|685
|7
|205
|40
|755
|8
|225
|45
|825
|9
|245
|50
|895
|10
|265
|55
|960
|12
|305
|60
|1025
|14
|345
|70
|1150
|16
|380
|80
|1270