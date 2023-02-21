犬 ICU 腸胃道高能量配方

犬 ICU 腸胃道高能量配方

犬液態配方

每瓶200毫升 建議將每日攝取量分成少量多餐給予方式。

現有包裝

3 x 200ml

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

尋找銷售據點

營養好消化

高度易消化的配方(包括水解蛋 白)，可支持消化道的健康。

適當的熱量

高熱量密度(1.5 KCAL/ML)，可在減少餵食量的 情況下提供日常熱量需求。

完全營養

液態好吸收，幫助補充營養。

抗氧化複合物

內含協同抗氧化劑複合物(包括 高含量的Vit E，Vit C，牛磺酸， 葉黃素和β-胡蘿蔔素)有助於中和自由基。

容易以管餵食

具有適當粘稠度的液體配方，方便各種尺寸的餵食管使用。

產品詳情

pa.productDetails.productDetailsImageAlt