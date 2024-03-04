Чи випускати кішку на вулицю

Багато власників запитують, чи можна випускати домашню кішку на вулицю. Категоричної відповіді це запитання немає. Головне, про що потрібно пам'ятати: дозволяючи тварині гуляти на вулиці, важливо бути готовими до можливих наслідків.

Існує два типи прогулянки: самостійна або у присутності власника. Перший варіант здається більш гуманним, але насправді має безліч небезпек для здоров'я і навіть життя улюбленця. Самовигул у межах міста загрожує ризиком отримання всіляких травм і зараження інфекційними захворюваннями.

В якості альтернативи можна дозволити кішці гуляти під вашим наглядом. Важливо пам'ятати, що вигул кішки суттєво відрізняється від вигулу собаки. Привчити кішку до шлейки може бути важко, хоч і можливо. Однак вона не буде спокійно бігти вказаним вами напрямом, а, ймовірніше, захоче залишитися на невеликій ділянці, щоб познайомитися з новими для неї запахами.

Багато залежить і від темпераменту кішки та території, на якій вона гуляє: гучні звуки, такі, як шум машин, а також велике скупчення людей здатні налякати улюбленця. Особливо, якщо він ніколи раніше не бував за межами дому. Якщо ж під час першої спроби вийти на вулицю все пройшло більш-менш нормально, і ви бачите, що тварина виявляє інтерес до прогулянок на шлейці, можна продовжити ваші спільні виходи з дому.

Не забувайте, що повідець не гарантує 100% безпеку під час прогулянки: у стресовій ситуації тварина може втекти геть, сховатись у підвалі чи залізти на дерево. Зменшити таку можливість допоможе анатомічна шлейка, яку тварині не вдасться зняти самостійно.

Ще один варіант вигулу для домашньої тварини — прогулянка на присадибній ділянці, де кішка не залишає обгороджену високим парканом територію.

Яка небезпека підстерігає кішку поза стінами будинку?

Безумовно, прогулянки добре впливають на фізичний стан улюбленця та дарують йому відчуття свободи. Однак на самовигулі домашня тварина наражається на деякі ризики:







Улюбленець може поласувати мишами і птахами, які є переносниками паразитів та інфекційних захворювань. Ризики заразитися гельмінтами, блохами та кліщами великі й при контакті з ураженими родичами. Ветеринарні лікарі дають з цього приводу таку пораду: не забувайте про регулярну профілактичну обробку тварини за допомогою спеціальних крапель, таблеток та інших препаратів.

Домашня тварина може заразитись інфекціями різного походження. Деякі захворювання небезпечні для людини і є смертельними. Одне з таких — сказ. Найбільш ефективний спосіб запобігання зараженню різними інфекціями — щорічна вакцинація.

Автомобільні дороги становлять велику небезпеку для домашніх тварин. Також кішка може постраждати від укусів бродячих собак. Стерилізовані тварини менш схильні до ризику загибелі, оскільки саме в період активної статевої охоти улюбленці часто подорожують на великі відстані для пошуку партнера і беруть участь у бійках.

Отруєння побутовою хімією та отрутами, призначеними для гризунів, — ще один серйозний ризик. На жаль, запобігти таким випадкам неможливо. Окремо слід згадати про людей, які за власної ініціативи займаються виловом та отруєнням безпритульних тварин.

Породиста тварина — ласий шматочок для нечесних громадян. Улюбленця можуть вкрасти, щоб залишити собі або отримати за нього винагороду.

Деякі власники переконані — тривала відсутність кішки пов'язана з тим, що вона просто загуляла. Але зазвичай кастровані домашні тварини не пропадають на вулиці довго. До того ж вони чудово орієнтуються у просторі і не губляться у знайомому районі. Якщо ваш улюбленець тривалий час не з'являється вдома, вирушайте на його пошуки.

Щоб мати змогу дізнатися про місцеперебування кішки у разі її зникнення, обов'язково встановлюється мікрочип. Також на сучасному ринку зоотоварів представлений широкий асортимент нашийників з адресниками, на яких вказані контактні дані власника, та моделі з gps-трекером. Такий спосіб ідентифікації ефективний, якщо тварину знайшли та забрали до себе чесні громадяни, які готові її повернути.

Вигул кішки можливий. Важливо лише ваше взаємне бажання і, у разі вигулу під наглядом, трохи терпіння, щоб привчити улюбленця до шлейки і звикнути до його стилю прогулянки. Але завжди слід пам'ятати про ризики. Найвищі вони, коли йдеться про самовигул. Враховуйте наші поради, щоб самостійно вирішити, чи доцільно випускати кішку на вулицю, чи краще гуляти з нею на повідці. Якщо ви ухвалили позитивне рішення, заздалегідь подбайте про заходи безпеки.