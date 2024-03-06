Лікувальне харчування для кішок

Лікувальне харчування для кішок сприяє профілактиці деяких захворювань, а за їхньої наявності – полегшенню перебігу та зменшенню ймовірності рецидиву. На додаток, спеціальна дієта в певних випадках є ключовою складовою терапії. Однак пам'ятайте, що лікувальний раціон має призначати лише ветеринарний лікар, самостійне визначення дієти не рекомендується.

Придбання відповідного лікувального корму – це лише половина завдання. Важливо ретельно дотримуватися режиму годування та тривалості курсу. У деяких випадках спеціальний раціон допомагає позбутися проблем зі здоров'ям без застосування медикаментів. Розглянемо ці випадки далі.

Раціон при зайвій вазі

Від ожиріння часто страждають домашні кішки. Через малорухливий спосіб життя витрата калорій у них набагато нижча, ніж у вуличних котів або в тих, хто перебуває на вільному вигулі.

Також причиною набору зайвої ваги часто є перегодовування улюбленця. Власники роблять це з хорошими думками, вважаючи, що добре вгодована тварина – здорова тварина. Насправді зайва вага може призвести до різних ускладнень, зокрема до захворювань серцево-судинної системи.

Якщо ви помітили, що ваша кішка стала повнішою, покажіть її ветеринарному лікарю. Він проведе огляд та визначить, скільки зайвої ваги у тварини. Потім призначить потрібне харчування для кішок, які мають проблеми з вагою, враховуючи вік, активність та стан здоров'я улюбленця.

Серед раціонів Royal Canin є ті, що допомагають контролювати вагу котів. Наприклад, Satiety Weight Management для безпечного зниження ваги та підтримки стабільних показників після схуднення. Або Neutered Satiety Balance – збалансований дієтичний корм для дорослих стерилізованих кішок до 7 років, який регулює апетит.

Дієта при закрепах

Закреп у кішки може виникнути з різних причин – від недостатнього споживання води та стресу до брудного туалетного лотка. Але найпоширеніші причини – це неправильний режим годування та споживання продуктів низької якості, зокрема з недостатнім вмістом харчових волокон. Завжди пам'ятайте, що кішкам не можна давати солоне, солодке, жирне, гостре та смажене. Тому годувати улюбленця їжею зі свого столу не варто.

Якщо у вашої тварини протягом двох днів немає дефекації, негайно покажіть її ветеринарному лікарю. Спеціаліст допоможе встановити причину закрепу та призначить симптоматичне лікування. Можливо, потрібно буде змінити раціон.

Компанія Royal Canin розробила корми Gastrointestinal, Gastrointestinal Fibre Response та Gastrointestinal Moderate Calorie, призначені для кішок з порушенням травлення, зокрема – для тих, хто страждає від закрепу. Такі раціони містять високий відсоток клітковини, що сприяє прискореному кишковому транзиту та пом'якшенню калових мас.

Раціон для кішок, які переживають стрес

Стрес можуть викликати будь-які зміни у звичному ритмі життя вашого улюбленця: переїзд, поява іншої тварини або маленької дитини в домі, ремонт.

Як визначити, що у кішки стрес? Вона може стати лякливою, уникати людей або, навпаки, почати проявляти агресію до членів сім'ї та мітити територію. Ознакою тривалого стресу є погіршення стану шерсті та шкіри. Шерсть втрачає блиск та об'єм, а на шкірі з'являється висип.

Однією з наслідків сильного стресу може бути ходіння до туалету в забороненому місці або відсутність сечовипускання. Останнє є дуже небезпечним станом для кішки, і якщо тварина не мочиться понад добу, потрібно терміново звертатися до ветеринарної клініки. Також до лікаря слід звертатися, якщо ви помітили значні зміни в поведінці улюбленця (можливо, це викликано певним захворюванням).

У деяких випадках спеціаліст може призначити спеціальну дієту. Наприклад, корм Calm від Royal Canin містить l-триптофан та гідролізований молочний білок, який допомагає коригувати поведінку кішок. Такий раціон також сприяє підтримці природного захисного бар'єра та здоров'я шкіри.

Інші ветеринарні дієти

Окрім стресу, ожиріння та закрепу, кішки можуть страждати від інших проблем та хвороб. Повнораціонні дієтичні корми сприяють підтримці здоров'я домашніх тварин під час деяких станів та захворювань. Серед них наступні:

Хронічна печінкова недостатність. Корм Hepatic містить адаптований рівень білків та низький рівень міді.

Захворювання нижніх сечових шляхів. Дієта Urinary S/O сприяє одночасному розведенню сечі, розчиненню струвітного каменю та зниженню рівня іонів та магнію, які відповідають за утворення кристалів у сечі.

Алергічна реакція на корм. Раціон Hypoallergenic Royal Canin допомагає максимально знизити ризик розвитку алергії завдяки гідролізованим білкам у складі.

Захворювання опорно-рухового апарату. Корм Mobility розроблений для підтримки роботи опорно-рухового апарату та суглобів.

Також існує лікувальне харчування при діабеті, захворюванні нирок та інших станах і хворобах. Усі дієтичні раціони призначаються ветеринарним лікарем. Дотримуйтеся рекомендацій спеціаліста, і ви станете надійною опорою своєму улюбленцю в цей непростий для нього час.