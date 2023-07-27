Ageing 12+ Gravy
Вологий корм для котів
Ейджинг 12+ соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для старіючих котів віком від 12 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Здоров'я суглобів: ЕПК/ДГК
Допомагає підтримувати здоров'я суглобів завдяки високому рівню жирних кислот ЕПК і ДГК.
Інстинктивне уподобання
Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.
Здоров'я нирок
Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, екстракти рослинних протеїнів, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи, молюски й ракоподібні.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3: 300 MO, E1 (залiзо): 4 мг, E2 (йод): 0,34 мг, E4 (мiдь): 2,7 мг, E5 (марганець): 1,3 мг, E6 (цинк): 13 мг.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Тільки вологий корм
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/2
|Вологий корм + сухий корм Royal Canin Ageing 12+
|1 пауч+ 22 г
|1 пауч + 31 г
|1 пауч + 40 г
|1 пауч + 48 г