Appetite Control Care Loaf
Вологий корм для котів
Повнорацiонний вологий раціон для стерилізованих/кастрованих котів віком від 12 місяців до 7 років, схильних до випрошування корму
Наявні розміри
12 x 85g
Доведена ефективність
Понад 90% власників повідомили про зменшення частоти випрошування корму після 4 тижнів годування сухим раціоном Royal Canin Appetite Control Care*.
Регулювання голоду
Регулювання голоду: підтримує відчуття ситості. Апетит деяких котів стає важко вгамовувати. Сухий раціон Royal Canin Appetite Control* допомагає зменшити відчуття голоду завдяки вмісту спеціальної суміші різних типів клітковини, задовільняючи апетит у котів, схильних до випрошування корму, між годуваннями.
Контроль ваги
Контроль ваги: допомагає обмежити ризик набору зайвої ваги. Раціон має помірний вміст жиру (12%)** та адаптовану калорійність**, що допомагає підтримувати оптимальну кондицію вашого кота. Також формула збагачена L-карнітином, який, як відомо, бере участь у метаболізмі жирів. **Порівняно з високоякісним повсякденним кормом.
|Вага кота (кг):
|Вологий корм
|Вологий корм + сухий корм
|3
|2 + 1/2
|1 пауч+ 31 г
|4
|3
|1 пауч + 42 г
|5
|4
|1 пауч + 53 г
|6
|4 + 1/2
|1 пауч + 62 г
|* Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.