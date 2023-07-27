Appetite Control Care Jelly
Вологий корм для котів
Повнорацiонний вологий раціон для стерилізованих/кастрованих котів віком від 12 місяців до 7 років, схильних до випрошування корму
Наявні розміри
12 x 85g
Доведена ефективність
Понад 90% власників повідомили про зменшення частоти випрошування корму після 4 тижнів годування сухим раціоном Royal Canin Appetite Control Care*.
Регулювання голоду
Регулювання голоду: підтримує відчуття ситості. Апетит деяких котів стає важко вгамовувати. Сухий раціон Royal Canin Appetite Control* допомагає зменшити відчуття голоду завдяки вмісту спеціальної суміші різних типів клітковини, задовільняючи апетит у котів, схильних до випрошування корму, між годуваннями.
Контроль ваги
Контроль ваги: допомагає обмежити ризик набору зайвої ваги. Раціон має помірний вміст жиру (12%)** та адаптовану калорійність**, що допомагає підтримувати оптимальну кондицію вашого кота. Також формула збагачена L-карнітином, який, як відомо, бере участь у метаболізмі жирів. **Порівняно з високоякісним повсякденним кормом.
|Cat weight
|Pouches
|Pouch + kibbles
|3 kg
|2 + 1/2
|1 pouch + 31 g
|4 kg
|3 + 1/2
|1 pouch + 43 g
|5 kg
|4
|1 pouch + 53 g
|6 kg
|4 + 1/2
|1 pouch + 63 g
|* Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.