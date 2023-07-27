Appetite Control Care Jelly

ДОБАВКИ

Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 130 MO; залiзо (3b103) - 2,59 мг; йод (3b202) - 0,24 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 1,93 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 0,8 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 7,96 мг. * Інформація про інгредієнти та нутрієнтний склад на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт є безпосередньо на упаковці.