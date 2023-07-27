Hair and Skin Care
Сухий корм для котів
Хейр енд Скін Кер. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 7 років, для підтримання здоров'я шкіри та блиску шерсті
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
2kg
4kg
10kg
Доведена ефективність
Понад 90% власників котів відзначили хорошу якість шкіри та шерсті після 3 тижнів годування сухими та вологими раціонами ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE. *Внутрішнє дослідження Royal Canin
4C- NUTRIENT 2-FOP
OMEGA-3 & 6
Дегідратовані протеїни свійської птиці, тваринні жири, пшеничний глютен* , рис, рослинна клітковина, кукурудза, гідролізовані протеїни тваринного походження, пшениця, дріжджові продукти, кукурудзяне борошно, кукурудзяний глютен, мінеральні речовини, буряковий жом, соєва олія, риб’ячий жир, олія огірочника. * L.I.P. (Л.І.П.) - протеїни, відібрані за принципом високої перетравності.
Добавки (на 1 кг): Харчові добавки: вітамін A - 31 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; залiзо (3b103) - 28 мг; йод (3b201, 3b202) - 2,8 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 9 мг; марганець (3b502, 3b504) - 37 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 131 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,04 мг. Aнтиоксиданти.
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Hair and Skin Care