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Hair and Skin Care

Hair and Skin Care

Сухий корм для котів

Хейр енд Скін Кер. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 7 років, для підтримання здоров'я шкіри та блиску шерсті

Наявні розміри

400g

2kg

4kg

10kg

Яка порція правильна?

Доведена ефективність

Понад 90% власників котів відзначили хорошу якість шкіри та шерсті після 3 тижнів годування сухими та вологими раціонами ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE. *Внутрішнє дослідження Royal Canin

4C- NUTRIENT 2-FOP

OMEGA-3 & 6

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Hair and Skin Care

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р