Instinctive Gravy
Вологий корм для котів
Інстінктів соус. Повнорацiонний вологий корм для котів віком від 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Інстинктивне уподобання
Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.
Здоров'я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.
Підтримання оптимальної ваги
Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, екстракти рослинних протеїнів, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи, молюски й ракоподібні.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки:вітамін D3: 35 MO, E1 (залiзо): 3 мг, E2 (йод): 0,35 мг, E4 (мiдь): 2,8 мг, E5 (марганець): 0,9 мг, E6 (цинк):9 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 12%; сирий жир - 2,8%; сира зола - 1,5%; сира клітковина - 0,9%; вологість - 79,5%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Тільки вологий корм (у паучах)
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/4
|Вологий корм + сухий корм Royal Canin Indoor
|1 пауч + 23 г
|1 пауч + 33 г
|1 пауч + 43 г
|1 пауч + 52 г