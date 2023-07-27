Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Light Weight Care Jelly

Light Weight Care Jelly

Вологий корм для котів

Лайт Вейт Кер. Повнораціонний дієтичний корм для дорослих котів віком від 12 місяців, рекомендований для обмеження набору зайвої ваги

Наявні розміри

1 x 85g

Яка порція правильна?

Доведена ефективність

Понад 90% котів вага, яких трохи перевищувала норму, годували вологим раціоном ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE. Вони знизили вагу за 8 тижнів*.

Доведена ефективність 2

Формула містить точний баланс вітамінів і мінералів для підтримання оптимального здоров’я та самопочуття.

Адаптований вміст білка

Адаптований вміст білка допомагає підтримувати м’язову масу тіла для досягнення оптимальної ваги. Збагачений L-карнітином, що бере участь у метаболізмі жирів.

Насичений смак

Харчування, яке втамовує голод за рахунок насиченого смаку, щоб підтримувати вашого кота в оптимальній кондиції.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р