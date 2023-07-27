Light Weight Care Jelly
Вологий корм для котів
Лайт Вейт Кер. Повнораціонний дієтичний корм для дорослих котів віком від 12 місяців, рекомендований для обмеження набору зайвої ваги
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
Доведена ефективність
Понад 90% котів вага, яких трохи перевищувала норму, годували вологим раціоном ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE. Вони знизили вагу за 8 тижнів*.
Доведена ефективність 2
Формула містить точний баланс вітамінів і мінералів для підтримання оптимального здоров’я та самопочуття.
Адаптований вміст білка
Адаптований вміст білка допомагає підтримувати м’язову масу тіла для досягнення оптимальної ваги. Збагачений L-карнітином, що бере участь у метаболізмі жирів.
Насичений смак
Харчування, яке втамовує голод за рахунок насиченого смаку, щоб підтримувати вашого кота в оптимальній кондиції.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, екстракти рослинних протеїнів, субпродукти рослинного походження, злакові, мінеральні речовини, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 170 MO; залiзо (3b103) - 4 мг; йод (3b201, 3b202) - 0,3 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 2,2 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 1,4 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 14 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 36%; сирий жир - 10%; сира зола - 7,5%; сира клітковина - 10,4%.
|Вага кота
|Пауч
|Пауч + крокети (г)
|4 кг
|3 + 1/2 пауя
|1 пауч+ 44г
|* Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.