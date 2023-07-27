MOTHER & BABYCAT Ultra soft mousse
Вологий корм для котів
Мазер & Бебікет. Повнораціонний вологий корм для кішки у період вагітності та лактації, а також для кошенят віком від 1 до 4 місяців.
Наявні розміри
1 x 195g
Оптимальний старт для кошенят
Ультра м’яка текстура мусу для полегшення переходу на твердий корм.
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи кошенят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Розвиток мозку
Збагачений омега-3 жирними кислотами (ДГК) для підтримання розвитку мозку та здорового зору кошенят.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, олії та жири, злакові, молоко та молочні продукти, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, дріжджі.
Добавки (на кг): харчові добавки: вітамін D3 - 120 MO; залiзо (3b103) - 5 мг; йод (3b202) - 0,4 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 3,3 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 1,5 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 15 мг.
Аналітичні компоненти: вологість – 78,7%; сирий протеїн – 10,5%; сирий жир – 5,5%; сира зола - 1,7%; сира клітковина - 0,8%; Безазотисті екстрактивні речовини – 2,8%.
|Вік (у тижнях)
|Кількість банок на день
|5 - 6
|1/2
|6 - 7
|3/4
|7 - 8
|3/4
|8 - 12
|1
|12 - 16
|1 1/4