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MOTHER & BABYCAT Ultra soft mousse

MOTHER & BABYCAT Ultra soft mousse

Вологий корм для котів

Мазер & Бебікет. Повнораціонний вологий корм для кішки у період вагітності та лактації, а також для кошенят віком від 1 до 4 місяців.

Наявні розміри

1 x 195g

Оптимальний старт для кошенят

Ультра м’яка текстура мусу для полегшення переходу на твердий корм.

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи кошенят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Розвиток мозку

Збагачений омега-3 жирними кислотами (ДГК) для підтримання розвитку мозку та здорового зору кошенят.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р