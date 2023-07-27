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Persian Kitten

Persian Kitten

Сухий корм для котів

Першіан Кіттен. Повнораціонний сухий корм для кошенят персидської породи віком до 12 місяців

Наявні розміри

400g

2kg

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Особливі щелепи брахіцефалів

Цю спеціально розроблену крокету у формі крихітного прямокутника з м'якою текстурою персидському кошеняті легко захоплювати та розгризати.

Здоровий ріст та довга шерсть

Адаптований вміст білків, точно збалансований комплекс вітамінів та мінеральних речовин (включаючи кальцій і фосфор) допомагають підтриманню здорового росту, а також здоров'я шкіри та краси шерсті.

Здорове травлення

Високоперетравний білок (L.I.P.*) і пребіотики, які допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Підтримання іммуної системи

Комплекс антиоксидантів, включаючи вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили організму кошеняти.

L.I.P

Білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності (понад 90%).

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р