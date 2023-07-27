Persian Kitten
Сухий корм для котів
Першіан Кіттен. Повнораціонний сухий корм для кошенят персидської породи віком до 12 місяців
Наявні розміри
400g
2kg
Особливі щелепи брахіцефалів
Цю спеціально розроблену крокету у формі крихітного прямокутника з м'якою текстурою персидському кошеняті легко захоплювати та розгризати.
Здоровий ріст та довга шерсть
Адаптований вміст білків, точно збалансований комплекс вітамінів та мінеральних речовин (включаючи кальцій і фосфор) допомагають підтриманню здорового росту, а також здоров'я шкіри та краси шерсті.
Здорове травлення
Високоперетравний білок (L.I.P.*) і пребіотики, які допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Підтримання іммуної системи
Комплекс антиоксидантів, включаючи вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили організму кошеняти.
L.I.P
Білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності (понад 90%).
|Вік кошеня
|2 - 3 місяці
|4 - 6 місяців
|7 - 9 місяців
|10 - 12 місяців
|Вага
|0,8 кг - 2,1 кг
|1,8 кг - 3,9 кг
|2,4 кг- 5 кг
|2,9 кг - 5 кг
|Щоденна кількість
|40 - 70 г
|55 - 77 г
|53 - 67 г
|44 - 58 г
|Щоденна кількість (крокети + пауч)
|16 - 45 г + 1/2 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|34 - 56 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|32 - 45 г + 1 пауч Royal Canin Kitten
|23 - 37 г + 1 пауч Royal Canin Kitten