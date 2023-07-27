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Urinary Care Gravy

Urinary Care Gravy

Вологий корм для котів

Урінарі Кер соус. Повнораціонний вологий корм (шматочки в соусі) для дорослих котів віком від 12 місяців до 12 років, що сприяє підтриманню здоров'я сечовидільної системи

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Баланс мінеральних речовин у сечі

Формула раціону допомагає підтримувати баланс мінеральних речовин у сечі.

Підтримання оптимальної ваги

Допомагає підтримувати ідеальну вагу.

Інстинктивне уподобання

Нутрієнтний профіль, якому коти інстинктивно надають перевагу.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р