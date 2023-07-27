Urinary Care Gravy
Вологий корм для котів
Урінарі Кер соус. Повнораціонний вологий корм (шматочки в соусі) для дорослих котів віком від 12 місяців до 12 років, що сприяє підтриманню здоров'я сечовидільної системи
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Баланс мінеральних речовин у сечі
Формула раціону допомагає підтримувати баланс мінеральних речовин у сечі.
Підтримання оптимальної ваги
Допомагає підтримувати ідеальну вагу.
Інстинктивне уподобання
Нутрієнтний профіль, якому коти інстинктивно надають перевагу.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 330 MO; E1 (залiзо) - 3 мг; E2 (йод) - 0,2 мг; E4 (мiдь) - 2 мг; E5 (марганець) - 0,9 мг; E6 (цинк) - 9 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 9,2%; сирий жир - 3%; сира зола - 1,4%; сира клітковина - 0,9%; вологість: 82%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|вологий корм
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/2
|4
|вологий корм + сухий корм Royal Canin Urinary Care
|1 пауч + 26 г
|1 пауч + 37 г
|1 пауч + 46 г
|1 пауч + 55 г