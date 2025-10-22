Mature Consult
Мачур Консалт. Повнорацiонний вологий корм для котів віком від 7 років.
ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПОКАЗАННЯ • Зрілі коти старше 7 років, без явних ознак старіння • Рекомендовано після ветеринарного огляду тварин літнього віку ПРОТИПОКАЗАННЯ • Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ Рекомендується регулярно контролювати масу й кондицію тіла тварини, щоб перевірити відповідність раціону та скоригувати його в разі потреби.
ПЕРЕВАГИ
Комплекс Антиоксидантів
Збагачений сумішшю антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали, сприяючи захисту тканин і клітин
Комплекс для підтримання життєвої енергії
Вік може впливати на життєво важливі системи котів, включаючи функцію нирок. Ця формула включає вибір нутрієнтів, які допомагають підтримувати життєвий тонус.
Оптимальний вміст енергії
Адаптований вміст енергії для задоволення потреб активних зрілих котів
С/О індекс
Цей раціон розроблено для підтримання здоров`я сечовидільної системи.