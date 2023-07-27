Mature Consult Balance
Вологий корм для котів
MATURE CONSULT (тонкі скибочки в соусі) – це повнораціонний дієтичний корм для котів.
Наявні розміри
12 x 85 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
ПОКАЗАННЯ • Зрілі коти старше 7 років, без явних ознак старіння • Рекомендовано після ветеринарного огляду тварин літнього віку ПРОТИПОКАЗАННЯ • Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ Рекомендується регулярно контролювати масу й кондицію тіла тварини, щоб перевірити відповідність раціону та скоригувати його в разі потреби.
Комплекс для підтримання життєвої енергії
Вік може впливати на життєво важливі системи котів, включаючи функцію нирок. Ця Формула включає вибір нутрієнтів, які допомагають підтримувати життєвий тонус.
Оптимальна вага
Помірна калорійність допомагає підтримувати оптимальну вагу.
Комплекс антиоксидантів
Збагачений сумішшю антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали, сприяючи захисту тканин і клітин.
С/О індекс
Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Вага кота (кг)
|Оптимальна вага (г)
|Оптимальна вага (м.с.)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с.)
|2
|160
|2
|130
|1+1/2
|3
|215
|2+1/2
|170
|2
|4
|260
|3
|210
|2+1/2
|5
|305
|3+1/2
|245
|3
|6
|350
|4
|280
|3+1/2
|7
|390
|4+1/2
|310
|3+1/2
|8
|430
|5
|345
|4
|9
|465
|5+1/2
|370
|4+1/2
|10
|500
|6
|400
|4+1/2
|*м.с. - мірні стакани
|** Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.