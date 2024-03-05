Чи варто заводити вже дорослого собаку?

Мрієте про собаку? Необовʼязково купувати цуценя. Можна обрати й дорослого улюбленця, головне — знайти відповідний стиль спілкування з ним.

Якщо ви вирішили завести дорослого собаку, пам'ятайте:

Ви отримуєте тварину з уже сформованим характером. Але, попри це, ви можете стати для одне одного чудовими товаришами.

Собака, який вже мав власника до вас, може знати основні правила поведінки та виконувати команди, — це перевага.

Вам не потрібно годувати та вигулювати дорослого улюбленця, як цуценя, 4-6 разів на день; тварина, ймовірно, вакцинована.

Собаки готові до навчання в будь-якому віці.

Що важливо дізнатися про майбутнього улюбленця?

Перед тим, як ви відправитеся з новим улюбленцем додому, поспостерігайте за ним. Це дасть змогу зрозуміти, наскільки ви сумісні. Також зберіть наступну інформацію про тварину:

Вік.

Чи був у собаки власник, чи він жив на вулиці?

Якщо улюбленець з притулку, він перебував у вольєрі чи вдома на перетримці?

Які в нього особливості поведінки? Чого він боїться, з чим пов'язані ці страхи?

Як улюбленець поводиться з іншими тваринами? Як реагує на дітей та дорослих?

Як собака переживає самотність? Чи може він залишатися вдома на самоті весь день або йому потрібна присутність іншої тварини чи людини?

Чи займався раніше хтось вихованням та дресируванням улюбленця?

Чи привчений собака до повідця, чи є щеплення?

Якщо те, що ви дізналися, вас влаштовує, спробуйте налагодити контакт з твариною: сходіть разом на прогулянку, покатайтеся машиною. Таке спілкування допоможе зрозуміти, як улюбленець поводиться в різних обставинах.

Як правильно спілкуватися з собакою?

Помилки

Часто люди, які взяли додому дорослого собаку, ставляться до нього надто поблажливо. Це дуже поширена помилка. Таким чином нові власники показують тварині, що дбають про неї. Однак подібна поведінка лише заважає нормальній адаптації улюбленця. Надмірне співчуття псує характер тварини та закріплює погані звички, які в майбутньому можуть призвести до неприємних наслідків.

Важливо завжди пам'ятати: собаці потрібні чіткі правила. Не варто його надто балувати. З перших хвилин у вашому домі улюбленцю потрібно дати зрозуміти, яку поведінку від нього очікують. Поговоріть з усіма членами сім'ї про встановлений порядок, щоб ви діяли разом.

Початок нового життя

Протягом перших трьох днів собаку краще зайвий раз не турбувати — йому потрібно звикнути до нової оселі. Про це варто попросити й ваших гостей та членів сім'ї. Освоївшись, тварина сама почне підходити до вас, бажаючи спілкування. Однак не варто сприймати перші знаки довіри з надмірним ентузіазмом — ваші бурхливі емоції здатні налякати улюбленця, він може їх неправильно трактувати. Також не бійтеся м'яко дати зрозуміти тварині, коли ви хочете побути наодинці.

Слідкуйте за собакою. Не спускайте його з повідця, якщо він ще не вивчив команду «до мене». Улюбленець може побачити об'єкти, які його цікавлять або лякають, втекти та не повернутися, оскільки ще не запам'ятав дорогу додому. Також не варто залишати тварину, в якій ви поки не впевнені, наодинці з дітьми.

Якщо ви на якийсь час їдете з дому, не проявляйте емоцій і не акцентуйте на цьому увагу улюбленця. Ваша спокійна поведінка позбавить собаку від додаткового стресу.

Як навчити дорослого собаку новим командам?

Почніть зі спільних прогулянок, щоб улюбленець звик гуляти на повідці. Запорука успіху — регулярне повторення певних дій. Це допоможе налаштувати режим і зробити тварину врівноваженою. Встановіть два базових ритуали: одягання нашийника перед прогулянкою та спокійне очікування годування біля миски. Пам'ятайте, що собаці важлива стабільність. Це збереже його довіру до вас.

Якщо улюбленець не проявляє терплячість (наприклад, вимагає їжу гучним гавканням), встановіть обов'язкове правило: їжу дають лише за умови спокійного очікування біля миски. Не ігноруйте небажану поведінку. Чим швидше ви її виправите, тим менше буде проблем у спілкуванні з собакою.