Блювота вважається одним із найпоширеніших перших симптомів у собак. Безумовно, це не самостійне захворювання, а лише прояв певної хвороби. У чому полягає перша допомога собаці під час блювання і чи можна самостійно діагностувати причину нездужання? Сьогодні ми відповімо на популярні запитання власників і розповімо, що робити, якщо улюбленець нездужає.

Симптоми, що передують блюванню

Що може свідчити про те, що в улюбленця ось-ось почнеться блювання:

знижений апетит;

підвищене слиновиділення;

часте облизування губ та ковтання;

підвищена нервозність: собака не може лежати на одному місці, тремтить, постійно переміщується.

Важливо відрізняти регургітацію (зригування), блювотні позиви та безпосередньо блювання. Останнє зазвичай супроводжується скороченням м'язів живота, у той час як відрижка не має цих або будь-яких інших ознак і найчастіше спостерігається відразу після прийому їжі або пиття.

Причини блювання у собак

Попри розповсюджене переконання, блювання у собак не обов'язково пов'язане з порушеннями роботи шлунково-кишкового тракту. Причина такого фізіологічного явища може бути викликана збоями в роботі метаболічної або нервової системи.

Блювота у собаки білою піною

Пінисте блювання у деяких випадках проявляється після перенесеного переляку або сильного стресу. Наприклад, собаку може вирвати піною після подорожі у транспорті. Але найчастішою причиною є індивідуальна реакція на окремі компоненти раціону.

Якщо блювання білою піною трапилося одного разу і ніяк не позначилося на звичній поведінці тварини та її харчових звичках, рекомендуємо просто поспостерігати за улюбленцем. Якщо ж ви помічаєте у собаки пригнічений стан та порушення роботи шлунково-кишкового тракту (закреп чи діарею), важливо негайно звернутися до ветеринарного лікаря. Тільки фахівець зможе встановити справжні причини нездужання улюбленця.

Блювота травою

Відригування залишків неперетравленої трави — часте явище, яке можуть спостерігати власники домашніх тварин. Цей фізіологічний процес має пояснення і свій біологічний сенс. Таким чином ссавці очищають шлунок.

Незважаючи на всю «нешкідливість» такого виду блювання, власнику собаки треба бути напоготові. Рослинні елементи можуть травмувати травний канал або спровокувати непрохідність кишківника. Якщо відригування залишків трави не ускладнюється порушеннями звичної поведінки улюбленця, немає причин хвилюватися.

Однак, якщо ви помітили, що стан тварини різко погіршився, покажіть улюбленця фахівцеві.

Жовте блювання у собаки

Пінисте блювання з жовтим відтінком сигналізує про те, що тварина відчуває голод («голодне блювання»). Своєрідний колір блювотні маси отримують від того, що шлунковий сік поєднується з жовчю. За наявності блювоти жовтого відтінку фахівці рекомендують переглянути частоту годування тварини і скоротити час між їдою. Також наголошуємо на тому, що поодинокі випадки не вимагають обов'язкової консультації з ветеринаром. Це стосується й тих моментів, коли жовті домішки з'являються у блювотних масах під час відригування трави.

Інша часта причина блювоти з жовчю — порушення нормального функціонування печінки. Якщо у жовтих блювотних масах спостерігаються шматочки неперетравленої їжі або випадки блювання почастішали, зверніться по допомогу до ветеринарного лікаря.

Блювота їжею у собаки

Блювота у собаки неперетравленою їжею може найчастіше бути регургітацією і в основному не має нічого спільного зі справжнім блюванням. Як згадувалося вище, відмінність у тому, що під час блювання у собаки скорочуються м'язи живота і є позиви.

Відригування зазвичай відбувається без особливих зусиль відразу після їди, якщо улюбленець дуже швидко заковтував великі жмені корму або великі шматки продуктів.

Поспостерігайте за поведінкою улюбленця. Блювота у собак після їди вже перевареною їжею сигналізує про можливі патологічні стани (наприклад, про отруєння чи наявність стороннього тіла у шлунково-кишковому тракті). Особливо якщо це відбувається після кожного прийому їжі протягом декількох днів. Комплексна консультація фахівця та грамотно зібраний анамнез допоможуть встановити першопричину блювоти та запобігти можливому розвитку недуги.

У собаки блювота з кров'ю

Темні блювотні маси свідчать про гострі патологічні процеси, що відбуваються в організмі улюбленця. Єдине правильне рішення, яке може прийняти власник собаки, — це негайна госпіталізація.

Кров'янисті домішки зазвичай сигналізують про ниркову недостатність, виразки, онкологію або механічне травмування слизової оболонки шлунка. Зволікання може коштувати тварині як здоров'я, так і життя. Тому не намагайтеся самостійно діагностувати у собаки захворювання та призначити схему лікування, якщо у вас немає профільної ветеринарної освіти.

Але у вас завжди є можливість спростити спеціалісту процес діагностики. Скористайтеся відео- або фотокамерою та зафіксуйте зображення блювотних та калових мас перед візитом до лікаря. Їхній вид і характер мають важливе діагностичне значення.

Блювота після укусу кліща

Як відомо, кліщі є переносниками збудників багатьох захворювань. Найбільш поширене з них — бабезіоз (піроплазмоз). Хвороба стрімко розвивається і без своєчасної терапії може призвести до смерті тварини.

Збудниками хвороби виступають найпростіші паразити, які потрапляють у кров ссавців разом із слиною кліща. Одноклітинні організми починають руйнувати еритроцити тварини, що призводить до пригнічення основних функцій організму:

рожевий колір слизових оболонок змінюється на жовтий;

тварина стає малорухливою та апатичною;

погіршується апетит;

підвищується температура тіла;

колір сечі змінюється на більш темний;

спостерігається блювання та діарея.

Інкубаційний період піроплазмозу зазвичай триває до двох тижнів. Якщо ви видалили кліща в перші дні, це не гарантує, що паразит не встиг заразити тварину. Блювота та бурий відтінок сечі — маркери інфікування. Улюбленець з такою симптоматикою потребує термінової госпіталізації.

Блювота при наркозі та прийомі медикаментів

Після проведення планових оперативних втручань (кастрація, кесарів розтин) у собак рідко спостерігається блювання. Це пов'язано з ретельним підбором препаратів для анестезії та обов'язковою рекомендацією дотримуватися голодної дієти до операції. Також оцінюють загальний стан тварини, щоб зменшити ризики можливих ускладнень. У разі якщо одним із симптомів нездужання є блювання, і собака, наприклад, пройшов процедуру вилучення стороннього тіла або порожнинну операцію, епізоди блювання не виключені. Анестезіологи підберуть препарати для підтримки нормального стану тварини, зокрема й протиблювотні для запобігання нудоті.

Прийом антибіотиків та протизапальних препаратів також може спричинити побічні ефекти. Найбільш поширена симптоматика: підвищене слиновиділення (через гіркий смак медикаментів), легкий розлад шлунка і, як наслідок, блювання та діарея.

Іноді спостерігається більш тяжка реакція, що вимагає термінової невідкладної допомоги. Йдеться про блювоту і діарею з кров'ю, серйозне подразнення шкіри (наприклад, набряки, пухирі тощо), кардинальну зміну поведінки тварини і наступні симптоми та реакції організму:

анафілактичний шок;

судоми, тремор, порушення координації;

раптова сліпота;

утруднене дихання;

пожовтіння шкіри/очей.

Важливо дотримуватися рекомендованого дозування, стежити за будь-якими реакціями улюбленця на нові ліки і відразу звертатися до ветеринарного лікаря, якщо ви помітили серйозні симптоми (або якщо легкі симптоми зберігаються довше 24 годин).

Блювота при ковтанні стороннього тіла

Собаки — істоти, що досліджують світ ротом. На жаль, це означає, що іноді вони проковтують те, що не повинні. Непрохідність шлунково-кишкового тракту — дуже серйозний стан, здатний призвести до смерті тварини.

Одним із перших симптомів проковтування стороннього тіла є блювання.

Негайно зверніться до ветеринарного лікаря, якщо, крім блювання після вживання їжі та води, в улюбленця спостерігаються такі симптоми:

діарея чи закреп;

біль у животі (собака приймає «молитовну позу», скиглить при дотику до живота або ухиляється, не даючи торкнутися);

млявість;

відсутність апетиту.

Для підтвердження діагнозу проводять рентгенологічне та ультразвукове дослідження, зокрема, для визначення розмірів стороннього тіла та його локалізації. Якщо предмет невеликий і розташований у стравоході чи шлунку, зазвичай виконують ендоскопічне видалення, в інших випадках знадобиться оперативне втручання. Потім призначають медикаментозне лікування, яке може містити прийом антибіотиків та препаратів для відновлення роботи ШКТ.

Тепловий удар та блювання у собак

Блювота — одна з ознак перегріву разом із діареєю, утрудненим та прискореним диханням, дезорієнтацією. Якщо ви підозрюєте, що у вашого собаки стався тепловий удар, терміново вирушайте до ветеринарної клініки.

Для зниження температури тіла може знадобитися введення внутрішньовенних рідин, а при більш серйозному перегріві — дихальна трубка та штучна вентиляція легень. Небажано обливати тварину холодною водою: це може лише погіршити загальний стан улюбленця. Залежно від тяжкості симптомів іноді потрібне усунення судом та корекція дисбалансу електролітів.

Запобігти тепловому удару допомагають наступні заходи:

рясне пиття щогодини;

обмеження фізичної активності у спекотний день;

забезпечення прохолодного та затемненого місця для відпочинку улюбленця;

купання (наприклад, у річці чи озері).

Кишкові паразити у собаки

Якщо у собаки пронос із кров'ю та блювання, можливо, у нього глистяна інвазія. Гельмінти можуть бути виявлені у блювотних та калових масах. Відсоток особин, які страждають від кишкових паразитів, за різними даними, становить від 40% до 80%.

Згідно з деякими дослідженнями, до 90% цуценят вже народжуються з гельмінтами або заражаються паразитами через молоко матері. Але якщо у суки є всі щеплення, і вона пройшла дегельмінтизацію, шанси зараження потомства гельмінтами дуже малі. Тим не менш, ветеринарні лікарі рекомендують проводити дегельмінтизацію цуценят у віці двох тижнів. Ослаблений молодий організм погано переносить глистяну інвазію. У цуценяти блювота — це особливо небезпечний симптом, оскільки він швидко призводить до зневоднення організму і, як наслідок — до загибелі молодої тварини.

Перед застосуванням препарату обов'язково проконсультуйтеся з лікарем ветеринарної клініки. Не всі протипаразитарні препарати можна застосовувати для цуценят.

Блювота у вагітної суки

Період вагітності супроводжується низкою гормональних змін в організмі ссавця незалежно від його видової приналежності. Токсикоз є природною реакцією на фізіологічні зміни. Вагітні суки теж можуть страждати від такого явища. Тому, якщо ваша улюблениця відмовляється від їжі та блює, не поспішайте транспортувати тварину до лікарні.

Коли блювання не супроводжується розладами випорожнень і загальним пригніченим станом, швидше за все, йдеться про токсикоз. Але якщо поведінка улюблениці викликає у вас підозру, поспостерігайте за нею кілька днів, щоб спробувати виявити закономірність блювання, а потім зверніться до ветеринарної клініки за консультацією.

Отруєння у собаки

Отруєння у собаки свідчить про інтоксикацію організму певними речовинами. Враховуючи природу нездужання, отруєння можна умовно поділити на три види:

Харчові. Найбільш поширена форма, викликана вживанням токсичної речовини або простроченого продукту.

Респіраторні. Отруєння, пов'язані із фактичним вдиханням токсичної речовини через ніс.

Контактні. Інтоксикація організму отруйними речовинами через їхній вплив на шкіру.

Якщо собака блює жовчю, уникає контакту та/або поводиться пригнічено та апатично, постарайтеся встановити причину отруєння. Можливо, тварина «спробувала на зуб» засіб побутової хімії або поласувала простроченим продуктом. Якщо ви не впевнені в справжній причині інтоксикації організму собаки, краще покажіть улюбленця ветеринару. Не займайтеся самолікуванням.

Деякі джерела рекомендують штучно викликати блювання, щоб прочистити шлунок від отруйної речовини. Така процедура виконується лише під контролем ветеринарного лікаря. У той же час отруєння тварини препаратами побутової хімії передбачає промивання шлунка зондом. Блювотні маси з розчиненими залишками токсичної речовини можуть подразнювати слизову оболонку — викликати блювання у такому разі також можна лише під наглядом фахівця у ветеринарній клініці.

Що робити, якщо у собаки почалося блювання

Якщо це одноразовий напад, і блювота без кров'яних домішок, то приводу для хвилювання немає. Поспостерігайте за своїм улюбленцем. Приділіть увагу стану тварини, харчовій поведінці та особливостям випорожнення. Ці показники здатні багато сказати про здоров'я собаки.

Що дати собаці від блювоти

Щоб полегшити дискомфортні відчуття, забезпечте улюбленця чистою водою кімнатної температури. Блювота може супроводжуватися яскраво вираженим больовим синдромом. Існують препарати, що знижують біль, але тільки ветеринарний лікар вирішує питання про доцільність їхнього застосування та дозування. Прийом адсорбуючих засобів також рекомендується узгодити з фахівцем.

Не займайтеся самолікуванням: лікар допоможе визначити, чому виникло блювання. Залежно від причини буде призначено лікування.

Лікування блювання у собаки

Резюмуючи вищесказане, можна дійти невтішного висновку у тому, що часті блювотні напади у собаки — це безумовний привід візиту до ветеринарної клініки. Зверніть увагу на наявність вторинної симптоматики. Якщо тварина почувається добре, можна проводити лікування чи профілактичні заходи в домашніх умовах. Головне, робити це під контролем фахівця.

Якщо стан здоров'я улюбленця потребує негайного медичного втручання, ветеринарний лікар виписує індивідуальну схему терапії. Карта лікування складається на підставі анамнезу та результатів аналізів.

Харчування та догляд за собакою після блювання

З профілактичною метою лікар може призначити індивідуальну дієту. Наприклад, порекомендує давати м'яку їжу невеликими порціями. Грамотно складений збалансований раціон собаки — це запорука здоров'я вашого улюбленця. Також важливо переконатися, що тварина п'є багато води протягом дня для запобігання зневодненню.