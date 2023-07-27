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Boxer Adult

Boxer Adult

Сухий корм для собак

Боксер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи боксер віком від 15 місяців

Наявні розміри

12kg

Яка порція правильна?

Оптимальна м'язова маса

BOXER ADULT сприяє підтриманню м’язової маси завдяки адаптованому вмісту білка (26%).

Здоров’я серця

Раціон містить специфічні нутрієнти, що допомагають підтримувати серцеву функцію. Раціон збагачений таурином та ЕПК і ДГК.

Комплекс антиоксидантів

Формула містить комплекс антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.

Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи брахіцефалів

Ексклюзивна, спеціально розроблена форма крокети полегшує захоплення корму і стимулює до його розгризання.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р