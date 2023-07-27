Boxer Adult
Сухий корм для собак
Боксер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи боксер віком від 15 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
12kg
Оптимальна м'язова маса
BOXER ADULT сприяє підтриманню м’язової маси завдяки адаптованому вмісту білка (26%).
Здоров’я серця
Раціон містить специфічні нутрієнти, що допомагають підтримувати серцеву функцію. Раціон збагачений таурином та ЕПК і ДГК.
Комплекс антиоксидантів
Формула містить комплекс антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.
Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи брахіцефалів
Ексклюзивна, спеціально розроблена форма крокети полегшує захоплення корму і стимулює до його розгризання.
Рис, тваринні жири, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудза, ізолят рослинних протеїнів*, дегідратовані протеїни свинини, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, риб’ячий жир, кокосова олія, дегідратований томат, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 27 500 MO; вітамін D3 - 700 MO; E1 (залiзо) - 51 мг; E2 (йод) - 5,1 мг; E4 (мiдь) - 15 мг; E5 (марганець) - 66 мг; E6 (цинк) - 141 мг; E8 (селен) - 0,11 мг; L-карнітин - 830 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 26,0%; сирий жир - 20,0%; сира зола - 6,0%; сира клітковина - 2,5%; на 1 кг: таурин - 2,3 г; ЕПК & ДГК - 3,4 г.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага собаки
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|24 кг
|256 г (3)
|336 г (3+7/8)
|390 г (4+4/8)
|26 кг
|271 г (3+1/8)
|357 г (4+1/8)
|414 г (4+6/8)
|28 кг
|287 г (3+3/8)
|378 г (4+3/8)
|438 г (5+1/8)
|30 кг
|302 г (3+4/8)
|398 г (4+5/8)
|461 г (5+3/8)
|32 кг
|317 г (3+5/8)
|417 г (4+7/8)
|484 г (5+5/8)
|34 кг
|332 г (3+7/8)
|437 г (5)
|507 г (5+7/8)
|36 кг
|346 г (4)
|456 г (5+2/8)
|529 г (6+1/8)
|38 кг
|360 г (4+1/8)
|475 г (5+4/8)
|551 г (6+3/8)
|мірний стакан 240 мл - 86 г