Bulldog Puppy
Сухий корм для собак
Бульдог Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи англійський бульдог віком від 2 до 12 місяців
Наявні розміри
12kg
Підтримання імунної системи
Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон BULLDOG PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Здоров'я травної системи
Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Здоров'я кісток і суглобів
Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.
Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи брахіцефалів
Крокета, спеціально розроблена для полегшення захоплення її собакою породи англійський бульдог та для стимулювання його до розгризання.
|Вік
|Вага дорослого собаки 18 кг
|Вага дорослого собаки 24 кг
|Вага дорослого собаки 30 кг
|2 місяці
|231 г (2+4/8)
|257 г (2+6/8)
|272 г (2+7/8)
|3 місяці
|276 г (3)
|315 г (3+3/8)
|341 г (3+5/8)
|4 місяці
|297 г (3+1/8)
|341 г (3+5/8)
|371 г (4)
|5 місяців
|304 г (3+2/8)
|361 г (3+7/8)
|410 г (4+3/8)
|6 місяців
|304 г (3+2/8)
|378 г (4)
|447 г (4+6/8)
|7 місяців
|283 г (3)
|375 г (4)
|447 (4+6/8)
|9 місяців
|240 г (2+5/8)
|305 г (3+2/8)
|387 г (4+1/8)
|11 місяців
|216 г (2+7/8)
|270 г (2+7/8)
|320 г (3+3/8)
|12 місяців
|215 г (2+2/8)
|269 г (2+7/8)
|318 г (3+3/8)
|13 місяців
|Bulldog Adult
|Bulldog Adult
|Bulldog Adult
|мірний стакан 240 мл - 93 г