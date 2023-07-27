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Chihuahua

Chihuahua

Вологий корм для собак

Чихуахуа Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак породи чихуахуа віком від 8 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

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ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
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ПЕРЕВАГИ

Здоров'я шкіри та якість шерсті

Раціон містить поживні речовини, що допомагають підтримувати здоров'я шкіри та якість шерсті.

Здорове травлення

Раціон допомагає підтримувати здоров'я травної системи.

Висока смакова привабливість

Допомагає задовольнити апетит чихуахуа.

Адаптована текстура

Адаптована текстура

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ