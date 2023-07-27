Coat Care
Вологий корм для собак
Ол Сайзес Коат Кер. Повнораціонний вологий корм для собак різного розміру із тьмяною та жорсткою шерстю
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Густа та шовковиста шерсть - наслідок збалансованого харчування та ознака здоров'я вашого собаки
Подбайте про красу та здоров'я шерсті зсередини завдяки спеціально дібраному раціону.
Підтримання якості та блиску шерсті
Точно збалансована формула раціону забезпечує оптимальний склад поживних речовин для здорового росту та блиску шерсті.
Програма харчування Canine Care Nutrition
Здорове та збалансоване харчування, що ідеально поєднує сухі та вологі раціони.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злаки, субпродукти рослинного походження, олії та жири, мінеральні речовини, вуглеводи.
Харчові добавки: Вітамін D3: 190 МО, E1 (залiзо): 9 мг, E2 (йод): 0,3 мг, Е4 (мідь): 2,1 мг, Е5 (марганець): 2,8 мг, Е6 (цинк): 28 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 8,5%; сирий жир - 6,5%; сира зола - 1,8%; сира клітковина - 1,3%; вологість - 78,0%.
|Вага
|Паучів
|2 кг
|2
|4 кг
|3+1/2
|10 кг
|7