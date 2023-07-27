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Coat Care

Coat Care

Вологий корм для собак

Ол Сайзес Коат Кер. Повнораціонний вологий корм для собак різного розміру із тьмяною та жорсткою шерстю

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Густа та шовковиста шерсть - наслідок збалансованого харчування та ознака здоров'я вашого собаки

Подбайте про красу та здоров'я шерсті зсередини завдяки спеціально дібраному раціону.

Підтримання якості та блиску шерсті

Точно збалансована формула раціону забезпечує оптимальний склад поживних речовин для здорового росту та блиску шерсті.

Програма харчування Canine Care Nutrition

Здорове та збалансоване харчування, що ідеально поєднує сухі та вологі раціони.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р