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Cocker Adult

Cocker Adult

Сухий корм для собак

Кокер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи кокер-спанієль віком від 12 місяців

Наявні розміри

3kg

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Здоров’я шкіри та шерсті

Раціон COCKER ADULT допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), здоров'я шкіри (ЕПК і ДГК, вітамін А) та живити шерсть. Збагачений олією огірочника.

Оптимальна вага

Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу кокер-спанієля.

Здоров’я серця

Формула раціону сприяє підтриманню здоров'я серцевого м'яза.

Спеціально розроблена крокета

Раціон сприяє зменшенню утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р