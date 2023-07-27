Cocker Adult
Сухий корм для собак
Кокер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи кокер-спанієль віком від 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
3kg
Здоров’я шкіри та шерсті
Раціон COCKER ADULT допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), здоров'я шкіри (ЕПК і ДГК, вітамін А) та живити шерсть. Збагачений олією огірочника.
Оптимальна вага
Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу кокер-спанієля.
Здоров’я серця
Формула раціону сприяє підтриманню здоров'я серцевого м'яза.
Спеціально розроблена крокета
Раціон сприяє зменшенню утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.
Рис, кукурудза, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяний глютен, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, ізолят рослинних протеїнів*, риб’ячий жир, мінеральні речовини, оболонка та насіння подорожника, соєва олія, фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), олія огірочника (0,1%), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 30 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 42 мг; E2 (йод) - 4,2 мг; E4 (мiдь) - 13 мг; E5 (марганець) - 54 мг; E6 (цинк) - 142 мг; E8 (селен) - 0,09 мг. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага собаки
|Помірна активність
|Підвищена активність
|10 кг
|138 г (1+5/8)
|160 г (1+7/8)
|11 кг
|148 г (1+6/8)
|172 г (2+1/8)
|12 кг
|158 г (1+7/8)
|183 г (2+2/8)
|14 кг
|178 г (2+ 1/8)
|206 г (2+4/8)
|16 кг
|196 г (2+3/8)
|227 г (2+6/8)
|мірний стакан 240 мл - 83г