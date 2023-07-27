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Dachshund Puppy

Dachshund Puppy

Сухий корм для собак

Даксхунд Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи такса віком від 2 до 10 місяців

Наявні розміри

1.5kg

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Підтримання імунної системи

Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон DACHSHUND PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.

Здоров'я кісток та суглобів

Раціон DACHSHUND PUPPY сприяє підтриманню здоров'я кісток і суглобів цуценяти такси завдяки адаптованому вмісту кальцію та фосфору. Ця ексклюзивна формула також допомагає підтримувати оптимальну вагу.

Здоров'я травної системи

Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Ексклюзивна крокета: здоров’я зубів

Ця формула допомагає зменшити формування зубного каменю завдяки хелаторам кальцію.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р