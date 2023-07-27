Dachshund Puppy
Сухий корм для собак
Даксхунд Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи такса віком від 2 до 10 місяців
Наявні розміри
1.5kg
Підтримання імунної системи
Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон DACHSHUND PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Здоров'я кісток та суглобів
Раціон DACHSHUND PUPPY сприяє підтриманню здоров'я кісток і суглобів цуценяти такси завдяки адаптованому вмісту кальцію та фосфору. Ця ексклюзивна формула також допомагає підтримувати оптимальну вагу.
Здоров'я травної системи
Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Ексклюзивна крокета: здоров’я зубів
Ця формула допомагає зменшити формування зубного каменю завдяки хелаторам кальцію.
|Вік
|Вага дорослого собаки 3 кг
|Вага дорослого собаки 6 кг
|Вага дорослого собаки 10 кг
|2 місяці
|67 г (6/8)
|108 (1+2/8)
|153 г (1+6/8)
|3 місяці
|75 г (7/8)
|125 г (1+2/8)
|180 г (2+1/8)
|4 місяці
|79 г (7/8)
|131 г (1+4/8)
|191 г (2+2/8)
|5 місяців
|79 г (7/8)
|132 г (1+4/8)
|195 г (2+2/8)
|6 місяців
|71 г (7/8)
|131 г (1+4/8)
|194 г (2+2/8)
|7 місяців
|64 г (6/8)
|118 г (1+3/8)
|175 (2)
|8 місяців
|57 г (5/8)
|106 г (1+2/8)
|157 г (1+7/8)
|9 місяців
|56 г (5/8)
|95 г (1+1/8)
|140 (1+5/8)
|10 місяців
|56 г (5/8)
|140 г (1+5/8)
|139 г (1+5/8)
|11 місяців
|Dachshund Adult
|Dachshund Adult
|Dachshund Adult
|мірний стакан 240 мл - 77 г