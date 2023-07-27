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Educ

Educ

Сухий корм для собак

Едюк. Винагорода під час навчання та дресирування. Для цуценят віком від 2 місяців та для дорослих собак

Наявні розміри

50g

Яка порція правильна?

Низька калорійність < 3 ккал в крокеті

Поєднує в собі низький вміст калорій (менше 3 ккал в одній крокеті) з оптимальною смаковою привабливістю.

Комплекс вітамінів

Збагачений вітамінами Е і С - поживними речовинами, які допомагають підтримувати належне функціонування клітин.

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р