Educ
Сухий корм для собак
Едюк. Винагорода під час навчання та дресирування. Для цуценят віком від 2 місяців та для дорослих собак
Наявні розміри
Яка порція правильна?
50g
Низька калорійність < 3 ккал в крокеті
Поєднує в собі низький вміст калорій (менше 3 ккал в одній крокеті) з оптимальною смаковою привабливістю.
Комплекс вітамінів
Збагачений вітамінами Е і С - поживними речовинами, які допомагають підтримувати належне функціонування клітин.
Тапіока, пшеничний глютен*, пшеничне борошно, рослинна клітковина, гідролізат протеїнів тваринного походження, мінеральні речовини. *L.I.P. - протеїни, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін C - 200 мг; вітамін E - 500 мг; консерванти - антиоксиданти.
|Розмір - вага
|Кількість
|Mini ( менше 10 кг)
|10 шт
|Medium ( 11-25 кг)
|20 шт
|Maxi ( 26 - 44 кг)
|30 шт
|Giant ( більше 45 кг)
|40 шт