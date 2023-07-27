German Shepherd 5+
Сухий корм для собак
Джерман Шепард. Повнораціонний сухий корм для собак породи німецька вівчарка віком від 5 років
Наявні розміри
3kg
12kg
Комплекс для підтримання здоров’я у зрілому віці
Раціон GERMAN SHEPHERD ADULT 5+* розроблений для підтримання здоров’я собак у період старіння. Містить ексклюзивну комбінацію антиоксидантів, що допомагають нейтралізувати вільні радикали та містить адаптований рівень фосфору для підтримання здоров’я нирок німецьких вівчарок у зрілому віці.
Підтримання здоров’я суглобів
Формула збагачена нутрієнтами, в тому числі колагеном, ЕПК та ДГК, які допомагають підтримувати хрящову тканину в період старіння, для здоров’я кісток і суглобів.
Здорове травлення
Точна збалансована формула раціону допомагає підтримувати чутливу травну систему німецької вівчарки. Містить високоперетравні білки (L.I.P.**), спеціальну суміш різних типів клітковини, що допомагає підтримувати здоров’я мікрофлори кишечника та оптимальну консистенцію фекаліїв. **L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Ексклюзивна крокета: висока смакова привабливість + легке розмочування
Розмір, форма та текстура крокет адаптовані спеціально для німецької вівчарки зрілого віку. Крокети можна розмочити теплою водою, що полегшує споживання корму.
|Вага собаки (кг)
|Низька активність
|Нормальна активність
|Висока активність
|-
|Грамів
|Мірні стакани
|Грамів
|Мірні стакани
|Грамів
|Мірні стакани
|26
|280
|3+2/8
|368
|4+2/8
|427
|5
|28
|296
|3+3/8
|390
|4+4/8
|452
|5+2/8
|30
|312
|3+5/8
|410
|4+6/8
|476
|5+4/8
|32
|327
|3+6/8
|431
|5
|499
|5+6/8
|34
|342
|4
|451
|5+2/8
|523
|6
|36
|357
|4+1/8
|470
|5+4/8
|546
|6+3/8
|38
|372
|4+2/8
|490
|5+5/8
|568
|6+5/8
|40
|387
|4+4/8
|509
|5+7/8
|590
|6+7/8
|42
|401
|4+5/8
|528
|6+1/8
|612
|7+1/8
|44
|416
|4+7/8
|547
|6+3/8
|634
|7+3/8