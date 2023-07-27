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German Shepherd 5+

German Shepherd 5+

Сухий корм для собак

Джерман Шепард. Повнораціонний сухий корм для собак породи німецька вівчарка віком від 5 років

Наявні розміри

3kg

12kg

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Комплекс для підтримання здоров’я у зрілому віці

Раціон GERMAN SHEPHERD ADULT 5+* розроблений для підтримання здоров’я собак у період старіння. Містить ексклюзивну комбінацію антиоксидантів, що допомагають нейтралізувати вільні радикали та містить адаптований рівень фосфору для підтримання здоров’я нирок німецьких вівчарок у зрілому віці.

Підтримання здоров’я суглобів

Формула збагачена нутрієнтами, в тому числі колагеном, ЕПК та ДГК, які допомагають підтримувати хрящову тканину в період старіння, для здоров’я кісток і суглобів.

Здорове травлення

Точна збалансована формула раціону допомагає підтримувати чутливу травну систему німецької вівчарки. Містить високоперетравні білки (L.I.P.**), спеціальну суміш різних типів клітковини, що допомагає підтримувати здоров’я мікрофлори кишечника та оптимальну консистенцію фекаліїв.  **L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Ексклюзивна крокета: висока смакова привабливість + легке розмочування

Розмір, форма та текстура крокет адаптовані спеціально для німецької вівчарки зрілого віку. Крокети можна розмочити теплою водою, що полегшує споживання корму.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р