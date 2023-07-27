Giant Starter
Сухий корм для собак
Джаінт Стартер Мазер & Бебідог. Повнораціонний сухий корм для сук гігантських порід (вага дорослого собаки понад 45 кг) в кінці вагітності та в період лактації, а також для цуценят до 2 місяців
Наявні розміри
1kg
4kg
15kg
Комплекс "Старт": Природний захист - Здоров’я травної системи
Результат неперервних наукових досліджень від Royal Canin, КОМПЛЕКС "СТАРТ" - це ексклюзивна комбінація поживних речовин, наявних в материнському молоці, посилена специфічними нутрієнтами, які активно сприяють здоровому травленню та підтриманню імунітету цуценяти.
Підтримка під час вагітності / лактації
Поживний профіль, адаптований до високих енергетичних потреб суки в кінці періоду вагітності та під час лактації.
Легке розмочування
Крокети легко розмочуються до кашоподібної консистенції і мають високу смакову привабливість для суки і для цуценят в період відлучення.
|Вага дорослого собаки
|0-2 тижні
|2-3 тижні
|3-4 тижні
|4-5 тижнів
|5-6 тижнів
|6-7 тижнів
|7-8 тижнів
|45 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|110 г (1+2/8)
|170 г (2)
|190 г (2+2/8)
|245 г (2+7/8)
|320 г (3+6/8)
|60 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|130 г (1+4/8)
|195 г (2+2/8)
|220 г (2+4/8)
|275 г (3+1/8)
|360 г (4+1/8)
|80 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|160 г (1+7/8)
|220 г (2+4/8)
|250 г (2+7/8)
|300 г (3+4/8)
|400 г (4+5/8)
|90 кг
|Babydog Milk
|50 г (5/8)
|200 г (2+3/8)
|240 г (2+6/8)
|280 г (3+2/8)
|400 г (4+5/8)
|480 г (5+4/8)
|100 кг
|Babydog Milk
|50 г (5/8)
|200 г (2+3/8)
|240 г (2+6/8)
|280 г (3+2/8)
|400 г (4+5/8)
|480 г (5+4/8)
|мірний стакан 240 мл- 86 г