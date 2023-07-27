Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Giant Starter

Giant Starter

Сухий корм для собак

Джаінт Стартер Мазер & Бебідог. Повнораціонний сухий корм для сук гігантських порід (вага дорослого собаки понад 45 кг) в кінці вагітності та в період лактації, а також для цуценят до 2 місяців

Наявні розміри

1kg

4kg

15kg

Комплекс "Старт": Природний захист - Здоров’я травної системи

Результат неперервних наукових досліджень від Royal Canin, КОМПЛЕКС "СТАРТ" - це ексклюзивна комбінація поживних речовин, наявних в материнському молоці, посилена специфічними нутрієнтами, які активно сприяють здоровому травленню та підтриманню імунітету цуценяти.

Підтримка під час вагітності / лактації

Поживний профіль, адаптований до високих енергетичних потреб суки в кінці періоду вагітності та під час лактації.

Легке розмочування

Крокети легко розмочуються до кашоподібної консистенції і мають високу смакову привабливість для суки і для цуценят в період відлучення.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р