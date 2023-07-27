Golden Retriever Puppy

Здорове травлення

Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.