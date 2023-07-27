Golden Retriever Puppy
Сухий корм для собак
Голден Ретривер Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи золотистий ретривер віком від 2 до 15 місяців
Наявні розміри
3kg
12kg
Підтримання імунної системи
допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Здоров’я шкіри та шерсті
Раціон GOLDEN RETRIEVER PUPPY допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс) та здоров'я шкіри та шерсті (ЕПК і ДГК). Збагачений олією огірочника.
Здорове травлення
Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Ексклюзивна крокета
Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для цуценяти породи золотистий ретривер.
|Вік
|Вага дорослого собаки 25 кг
|Вага дорослого собаки 30 кг
|Вага дорослого собаки 35 кг
|2 місяці
|215 г (2+2/8)
|225 г (2+3/8)
|235 г (2+4/8)
|3 місяці
|265 г (2+7/8)
|282 (3)
|300 г (3+2/8)
|4 місяці
|287 г (3+1/8)
|308 г (3+2/8)
|328 г (3+4/8)
|5 місяців
|306 г (3+2/8)
|340 г (3+5/8)
|373 г (4)
|6 місяців
|323 г (3+4/8)
|370 г (4)
|415 г (4+3/8)
|8 місяців
|291 г (3+1/8)
|344 г (3+5/8)
|387 г (4+1/8)
|10 місяців
|262 г (3+1/8)
|329 г (3+4/8)
|371 г (4)
|12 місяців
|287 г (3+1/8)
|329 г (3+4/8)
|372 (4)
|16 місяців
|Golden Retriever Adult
|Golden Retriever Adult
|Golden Retriever Adult
|мірний стакан 240 мл - 93 г