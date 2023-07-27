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Golden Retriever Puppy

Golden Retriever Puppy

Сухий корм для собак

Голден Ретривер Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи золотистий ретривер віком від 2 до 15 місяців

Наявні розміри

3kg

12kg

Яка порція правильна?

Підтримання імунної системи

допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.

Здоров’я шкіри та шерсті

Раціон GOLDEN RETRIEVER PUPPY допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс) та здоров'я шкіри та шерсті (ЕПК і ДГК). Збагачений олією огірочника.

Здорове травлення

Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Ексклюзивна крокета

Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для цуценяти породи золотистий ретривер.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р