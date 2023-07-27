Labrador Retriever 5+

Оптимальна вага та підтримання м’язової маси

З віком рівень активності лабрадор-ретривера може знижуватися. Ця специфічна формула допомагає підтримувати оптимальну вагу лабрадор-ретривера зрілого віку завдяки адаптованому вмісту жиру та калорійності. Також ця формула допомагає підтримувати м’язову масу тіла за допомогою оптимального вмісту білка та L-карнітину.