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Labrador Retriever 5+

Labrador Retriever 5+

Сухий корм для собак

Лабрадор ретрівер едалт 5+. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи лабрадор-ретривер віком від 5 років

Наявні розміри

12kg

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Ексклюзивна крокета: висока смакова привабливість + легке розмочування

Розмір, форма та текстура крокет адаптовані спеціально для лабрадор-ретривера зрілого віку. Крокети можна розмочити теплою водою, що полегшує споживання корму.

Підтримання здоров’я суглобів

Формула збагачена нутрієнтами, в тому числі колагеном, ЕПК та ДГК, які допомагають підтримувати хрящову тканину в період старіння, для здоров’я кісток і суглобів.

Комплекс для підтримання здоров’я у зрілому віці

Раціон LABRADOR RETRIEVER ADULT 5+* розроблений для підтримання здоров’я собак у період старіння. Містить ексклюзивну комбінацію антиоксидантів, що допомагають нейтралізувати вільні радикали та містить адаптований рівень фосфору для підтримання здоров’я нирок лабрадор-ретриверів у зрілому віці.

Оптимальна вага та підтримання м’язової маси

З віком рівень активності лабрадор-ретривера може знижуватися. Ця специфічна формула допомагає підтримувати оптимальну вагу лабрадор-ретривера зрілого віку завдяки адаптованому вмісту жиру та калорійності. Також ця формула допомагає підтримувати м’язову масу тіла за допомогою оптимального вмісту білка та L-карнітину.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р