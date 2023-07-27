Labrador Retriever 5+
Сухий корм для собак
Лабрадор ретрівер едалт 5+. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи лабрадор-ретривер віком від 5 років
Наявні розміри
12kg
Ексклюзивна крокета: висока смакова привабливість + легке розмочування
Розмір, форма та текстура крокет адаптовані спеціально для лабрадор-ретривера зрілого віку. Крокети можна розмочити теплою водою, що полегшує споживання корму.
Підтримання здоров’я суглобів
Формула збагачена нутрієнтами, в тому числі колагеном, ЕПК та ДГК, які допомагають підтримувати хрящову тканину в період старіння, для здоров’я кісток і суглобів.
Комплекс для підтримання здоров’я у зрілому віці
Раціон LABRADOR RETRIEVER ADULT 5+* розроблений для підтримання здоров’я собак у період старіння. Містить ексклюзивну комбінацію антиоксидантів, що допомагають нейтралізувати вільні радикали та містить адаптований рівень фосфору для підтримання здоров’я нирок лабрадор-ретриверів у зрілому віці.
Оптимальна вага та підтримання м’язової маси
З віком рівень активності лабрадор-ретривера може знижуватися. Ця специфічна формула допомагає підтримувати оптимальну вагу лабрадор-ретривера зрілого віку завдяки адаптованому вмісту жиру та калорійності. Також ця формула допомагає підтримувати м’язову масу тіла за допомогою оптимального вмісту білка та L-карнітину.
|Вага собаки
|Низька активність
|Нормальна активність
|Висока активність
|-
|Грамів
|Мірні стакани
|Грамів
|Мірні стакани
|Грамів
|Мірні стакани
|26
|312
|4+1/8
|361
|4+6/8
|411
|5+3/8
|28
|330
|4+2/8
|382
|5
|434
|5+5/8
|30
|347
|4+4/8
|402
|5+2/8
|457
|6
|32
|365
|4+6/8
|422
|5+4/8
|480
|6+2/8
|34
|382
|5
|442
|5+6/8
|502
|6+4/8
|36
|398
|5+1/8
|461
|6
|524
|6+7/8
|38
|415
|5+3/8
|480
|6+2/8
|546
|7+1/8
|40
|431
|5+5/8
|499
|6+4/8
|567
|7+3/8