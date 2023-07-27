Labrador Retriever Sterilised
Сухий корм для собак
Лабрадор Ретрівер Стерілайзд. Повнораціонний дієтичний корм для собак породи лабрадор-ретривер віком від 15 місяців
Наявні розміри
3kg
12kg
Контроль апетиту
Допомагає задовольнити специфічні потреби дорослих стерилізованих/кастрованих лабрадор-ретриверів завдяки підвищеному рівню білка (30%) та зменшенню вмісту жиру (11%). Також містить L-карнітин. Ця формула збагачена клітковиною, що сприяє відчуттю ситості та підтриманню оптимальної ваги.
Здоров’я кісток та суглобів
Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров’я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.
Здоров’я шкіри та якість шерсті
Раціон LABRADOR RETRIEVER STERILISED* допомагає підтримувати «бар’єрну» функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), а також здоров’я шкіри та шерсті загалом (ЕПК та ДГК). Збагачений олією огірочника.
Ексклюзивна крокета
Текстура і формула крокет адаптована для собак породи лабрадор-ретривер, а ексклюзивна форма крокет допомагає уповільнити поїдання корму.
|Вага собаки (кг)
|Низька активність
|Нормальна активність
|Висока активність
|26
|277 г (3+3/8 мірного стакану)
|329 г (4 мірного стакану)
|381 г (4+5/8 мірного стакану)
|28
|293 г (3+5/8 мірного стакану)
|367 г (4+2/8 мірного стакану)
|403 г (5 мірного стакану)
|30
|309 г (3+6/8 мірного стакану)
|367 г (4+4/8 мірного стакану)
|425 г (5+2/8 мірного стакану)
|32
|324 г (4 мірного стакану)
|385 г (4+6/8 мірного стакану)
|446 г (5+4/8 мірного стакану)
|34
|339 г (4+1/8 мірного стакану)
|403 г (5 мірного стакану)
|466 г (5+6/8 мірного стакану)
|36
|354 г (4+3/8 мірного стакану)
|420 г (5+1/8 мірного стакану)
|487 г (6 мірного стакану)
|38
|369 г (4+4/8 мірного стакану)
|438 г (5+3/8 мірного стакану)
|507 г (6+2/8 мірного стакану)
|40 kg
|383 г (4+6/8 мірного стакану)
|455 г (5+5/8 мірного стакану)
|527 г (6+4/8 мірного стакану)