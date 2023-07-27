Labrador Retriever Sterilised

Контроль апетиту

Допомагає задовольнити специфічні потреби дорослих стерилізованих/кастрованих лабрадор-ретриверів завдяки підвищеному рівню білка (30%) та зменшенню вмісту жиру (11%). Також містить L-карнітин. Ця формула збагачена клітковиною, що сприяє відчуттю ситості та підтриманню оптимальної ваги.