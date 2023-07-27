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Labrador Retriever Sterilised

Labrador Retriever Sterilised

Сухий корм для собак

Лабрадор Ретрівер Стерілайзд. Повнораціонний дієтичний корм для собак породи лабрадор-ретривер віком від 15 місяців

Наявні розміри

3kg

12kg

Яка порція правильна?

Контроль апетиту

Допомагає задовольнити специфічні потреби дорослих стерилізованих/кастрованих лабрадор-ретриверів завдяки підвищеному рівню білка (30%) та зменшенню вмісту жиру (11%). Також містить L-карнітин. Ця формула збагачена клітковиною, що сприяє відчуттю ситості та підтриманню оптимальної ваги.

Здоров’я кісток та суглобів

Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров’я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.

Здоров’я шкіри та якість шерсті

Раціон LABRADOR RETRIEVER STERILISED* допомагає підтримувати «бар’єрну» функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), а також здоров’я шкіри та шерсті загалом (ЕПК та ДГК). Збагачений олією огірочника.

Ексклюзивна крокета

Текстура і формула крокет адаптована для собак породи лабрадор-ретривер, а ексклюзивна форма крокет допомагає уповільнити поїдання корму.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р