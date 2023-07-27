Medium Adult
Вологий корм для собак
Медіум Едалт соус. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком від 12 місяців до 10 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 140g
Висока перетравність
Сприяє підтриманню здоров'я травної системи та балансу кишкової мікрофлори.
Природні захисні сили організму
Допомагає підтримувати природні захисні механізми організму завдяки комплексу антиоксидантів та пребіотикам.
Жирні кислоти омега-3: ЕПК і ДГК
Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК і ДГК), що допомагають підтримувати здоров'я шкіри.
М’ясо та м’ясні субпродукти, олії та жири, злаки, субпродукти рослинного походження, екстракти рослинних протеїнів, мінеральні речовини, дріжджі, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 200 MO; E1 (залiзо) - 3 мг; E2 (йод) - 0,26 мг; E4 (мiдь) - 2 мг; E5 (марганець) - 1 мг; E6 (цинк) - 10 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2 г.
|Вага собаки
|Тільки вологий корм
|1 пауч + сухий корм
|12 кг
|5+1/2
|1 пауч + 151 г
|14 кг
|6
|1 пауч + 173 г
|18 кг
|7+1/2
|1 пауч + 216 г
|20 кг
|8
|1 пауч + 237 г
|23 кг
|9
|1 пауч + 267 г
|25 кг
|9+1/2
|1 пауч + 286 г