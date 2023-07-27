Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Medium Adult

Medium Adult

Вологий корм для собак

Медіум Едалт соус. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком від 12 місяців до 10 років

Наявні розміри

1 x 140g

Яка порція правильна?

Висока перетравність

Сприяє підтриманню здоров'я травної системи та балансу кишкової мікрофлори.

Природні захисні сили організму

Допомагає підтримувати природні захисні механізми організму завдяки комплексу антиоксидантів та пребіотикам.

Жирні кислоти омега-3: ЕПК і ДГК

Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК і ДГК), що допомагають підтримувати здоров'я шкіри.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р